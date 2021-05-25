Минспорта Белоруссии отреагировало на замену флага страны на ЧМ в Латвии

Министерство спорта и туризма Белоруссии считает недопустимой и возмутительной замену государственного флага страны на оппозиционный во время чемпионата мира по хоккею в Риге.

«Спортивная общественность Белоруссии и Министерство спорта и туризма республики считают возмутительной и недопустимой замену государственного флага страны, представленного среди флагов стран — участниц чемпионата мира по хоккею, проходящему в Риге, на флаг с незарегистрированной символикой», — говорится в заявлении на сайте министерства.

По данным Минспорта, в связи с инцидентом направлено официальное письмо в адрес Министерства образования и науки Латвии.

24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заменили флаг Белоруссии на оппозиционный.

Ранее посольство России в Латвии прокомментировало ситуацию с флагом в Риге.