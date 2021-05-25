Минспорта Белоруссии отреагировало на замену флага страны на ЧМ в Латвии

Короткая ссылка
Министерство спорта и туризма Белоруссии считает недопустимой и возмутительной замену государственного флага страны на оппозиционный во время чемпионата мира по хоккею в Риге.
Минспорта Белоруссии отреагировало на замену флага страны на ЧМ в Латвии
  • © Мартиньш Стакис
  • Twitter

«Спортивная общественность Белоруссии и Министерство спорта и туризма республики считают возмутительной и недопустимой замену государственного флага страны, представленного среди флагов стран — участниц чемпионата мира по хоккею, проходящему в Риге, на флаг с незарегистрированной символикой», — говорится в заявлении на сайте министерства.

По данным Минспорта, в связи с инцидентом направлено официальное письмо в адрес Министерства образования и науки Латвии.

24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заменили флаг Белоруссии на оппозиционный.

Ранее посольство России в Латвии прокомментировало ситуацию с флагом в Риге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить