Минспорта Белоруссии отреагировало на замену флага страны на ЧМ в Латвии
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«Спортивная общественность Белоруссии и Министерство спорта и туризма республики считают возмутительной и недопустимой замену государственного флага страны, представленного среди флагов стран — участниц чемпионата мира по хоккею, проходящему в Риге, на флаг с незарегистрированной символикой», — говорится в заявлении на сайте министерства.
По данным Минспорта, в связи с инцидентом направлено официальное письмо в адрес Министерства образования и науки Латвии.
24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заменили флаг Белоруссии на оппозиционный.
Ранее посольство России в Латвии прокомментировало ситуацию с флагом в Риге.