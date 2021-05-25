Посольство России в Латвии прокомментировало ситуацию с флагом в Риге

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Российское посольство в Латвии прокомментировало решение рижских властей заменить российский флаг на знамя Олимпийского комитета России на одной из площадей города.
Посольство России в Латвии прокомментировало ситуацию с флагом в Риге
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Вопреки собственным заверениям недельной давности о полной правомерности использования российского государственного флага при оформлении столичных улиц, городские власти Риги всё же решились без вразумительной аргументации на его демонтаж и замену на флаг Олимпийского комитета России», — говорится в сообщении в Facebook.

В российском дипведомстве задались вопросом, в связи с чем было принято данное решение.

«Что это? Неумение держать слово и отстаивать собственные принципы, банальная непоследовательность или провокационная выходка в угоду сиюминутной политической конъюнктуре?» — отмечается в заявлении.

Ранее пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что Москва не согласна с таким решением, если площадь не относится к месту проведения соревнований.

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