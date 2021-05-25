Третье подряд поражение Канады и победа Чехии над Белоруссией в овертайме: чем запомнился четвёртый день ЧМ по хоккею

Сборная Канады проиграла команде Германии и потерпела третье поражение подряд в рамках группового этапа ЧМ-2021 по хоккею. Чехия в овертайме одолела Белоруссию и одержала дебютную победу на турнире. Россияне впервые за 17 лет уступили словакам на первенстве планеты. А хозяева соревнований отправили три безответные шайбы в ворота Италии. Чем запомнился четвёртый соревновательный день чемпионата мира по хоккею в Латвии — в материале RT.

Первая осечка России

Главным событием минувшего игрового дня для отечественных болельщиков стало противостояние сборных России и Словакии в рамках группы А чемпионата мира по хоккею. Обе команды успешно начали турнир, одержав по две победы. Подопечные Валерия Брагина сначала дожали Чехию за 19 секунд до финальной сирены — 4:3, а затем не оставили шансов Великобритании — 7:1. В свою очередь, словаки оказались сильнее белорусов — 5:2, но во встрече с британцами обеспечили лишь минимальное преимущество в счёте — 2:1.

В этой игре команда из-за травмы лишилась основного вратаря Бранислава Конрада, и его место на последнем рубеже занял экс-голкипер «Сибири», «Северстали» и «Спартака» Юлиус Гудачек. Впрочем, без потерь не обошлись и россияне. Компанию Константину Окулову в лазарете составил ещё один нападающий Михаил Григоренко.

Первый период получился достаточно равным. Подопечные Брагина создали чуть больше моментов, но Гудачек проводил потрясающую игру и совершал одно спасение за другим. Всего в его активе 27 сейвов по итогам отчётного матча. Неоднократно выручал партнёров и Александр Самонов, который в скором времени, видимо, освободит место в основе Илье Самсонову.

Но в середине встречи хоккеисту СКА всё же пришлось капитулировать. Антон Бурдасов ошибся под давлением и в собственной зоне подарил шайбу оппоненту. В результате Милош Келемен нанёс бросок в противоход вратарю. Коллективу Брагина удалось отыграться спустя всего 66 секунд. Павол Скалицки получил двухминутное удаление, и россияне реализовали большинство. Сергей Толчинский нанёс мощнейший щелчок в дальнюю девятку из левого круга, а Александр Барабанов коньком подправил шайбу в сетку. Словаки пытались убедить судью в том, что нападающий сделал это умышленно, но арбитр указал на центр.

А вот в третьем периоде рефери принял решение уже не в пользу отечественной сборной. Он выписал довольно спорное удаление Максиму Шалунову за толчок защитника клюшкой. У соперника ушло меньше минуты на то, чтобы реализовать большинство. Мартин Гернат отправил снаряд в сетку благодаря удачному рикошету. Таким образом, сборная России на турнире пропустила уже третью шайбу в меньшинстве.

В концовке штаб Брагина пошёл ва-банк и снял вратаря, но это не помогло. Более того, Марек Дялога поразил пустой створ ворот и поставил точку в противостоянии. Так словаки впервые за 17 лет обыграли Россию на ЧМ и вышли в единоличные лидеры группы А.

Обидное поражение Белоруссии

Сборная Белоруссии в воскресенье одержала неожиданную победу над Швецией, а в понедельник сошлась с ещё одним хоккейным грандом — Чехией. Подопечных Филипа Пешана многие небезосновательно считали одними из главных фаворитов турнира, но на старте они потерпели два поражения. И если обидную неудачу во встрече с Россией ещё можно было понять, то пять пропущенных шайб от Швейцарии вызвали большие вопросы. Таким образом, фаворит оказался прижат к стенке и вынужден был брать верх в третьем туре.

Но белорусы, несмотря на скандал с национальным флагом, вновь навязали борьбу маститому оппоненту. В первом периоде болельщики голов не дождались. Причём Дэнни Тейлор, оформивший шатаут в игре со шведами, на этот раз даже не попал в заявку. Зато заменивший его Алексей Колосов совершил 35 сейвов.

А на 26-й минуте Егор Шарангович открыл счёт, отметившись вторым голом на турнире. Лишь после этого чехи, наконец, проснулись и сумели отыграться. Сначала Ян Коварж технично подправил снаряд в сетку после передачи партнёра от синей линии. После чего опытнейший Сергей Костицын получил две минуты штрафа, и Филип Задина быстро реализовал большинство.

Но сборная Белоруссии не думала сдаваться и после перерыва перехватила инициативу, и за восемь минут до финальной сирены Владислав Ерёменко восстановил равновесие. Судьба противостояния решилась только в овертайме, который продлился всего минуту и 23 секунды. Точку в матче поставил Доминик Кубалик, который вышел с Колосовым один на один и не оставил ему шансов. Результативной передачей в этом эпизоде отметился вратарь Шимон Грубец. Чехи одержали первую победу на ЧМ и поднялись на промежуточное шестое место в группе.

Третья победа Германии

Главным разочарованием турнира смело можно назвать сборную Канады. Мало кто мог предположить, что в первых трёх матчах «Кленовые листья» не наберут ни одного очка и наряду с Италией будут располагаться на последнем месте в группе B, но именно это и произошло.

Жерар Галлан привёз в Латвию молодую и не самую сильную команду, которой оказалось не под силу соперничать даже со средними соперниками. И если поражение от Латвии на старте турнира было воспринято как досадное недоразумение, то разгром в североамериканском дерби от США наглядно продемонстрировал уровень коллектива.

Следом канадцам предстояло встретиться с немцами, которые начали первенство планеты с двух разгромных побед над Италией (9:4) и Норвегией (5:1). В результате Бундестим продолжила удачную серию.

Уже в середине первого периода Германия отличилась дважды менее чем за минуту. Ворота Эдина Хилла поразили Штефан Лойбль и Маттиас Плахта, причём для последнего этот гол стал третьим в рамках ЧМ-2021.

Но канадцы не сдались, и незадолго до перерыва сократили отставание в счёте благодаря точному броску Ника Пола. В дальнейшем они создали немало опасных моментов, а во второй 20-минутке почти в четыре раза перебросали соперника (19:5), но больше не смогли огорчить Матиаса Нидербергера, который совершил 39 сейвов. В концовке «Кленовые листья» сняли вратаря, но лишь пропустили третью шайбу за авторством Корбиниана Хольцера.

41 сейв Фацио

В другом матче группы B латвийцы одержали непростую победу над Италией — 3:0. Гости, потерпевшие два поражения на старте чемпионата, сделали всё, чтобы огорчить хозяев. Особенно старался вратарь Джастин Фацио, который совершил 41 сейв. Распечатать его удалось лишь на 33-й минуте, причём в этом эпизоде голкипер справился с очередным броском Мартиньша Карсумса, но на добивании оказался бессилен.

Правда, ещё два ещё шайбы прибалтов судьи по разным причинам отменили, а в самой концовке не повезло уже итальянцам. Алекс Петан из правого круга отправил снаряд точно в дальнюю девятку и реализовал большинство, но рефери посчитал, что его партнёр мешал вратарю соперника Иварсу Пунненовсу.

После этого «Скуадра Адзура» сняла Фацио и моментально за это поплатилась. Сначала пустой створ поразил 36-летний Лаурис Дарзиньш, а затем дубль оформил 35-летний Карсумс, который до этого не набирал очков на домашнем первенстве планеты. Латвийцы набрали уже семь очков и приблизились к тому, чтобы гарантировать себе путёвку в плей-офф.