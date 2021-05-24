Вторые неудачи Канады и Швеции и историческая победа Казахстана над Финляндией: чем запомнился третий день ЧМ по хоккею

Сборные Канады и Швеции потерпели вторые поражения подряд в рамках турнира. «Кленовые листья» разгромно уступили США в североамериканском дерби, а Тре Крунур так и не сумели распечатать ворота Белоруссии. Между тем Казахстан впервые в истории обыграл Финляндию, взяв верх в серии буллитов, благодаря 50 сейвам Никиты Бояркина. Чем запомнился третий соревновательный день чемпионата мира по хоккею в Латвии — в материале RT.

Сенсация от Белорусии

Чемпионат мира в Латвии оказался богат на сенсации. Например, в пятницу хозяева турнира неожиданно обыграли Канаду — 2:0. А в субботу шведы уступили датчанам — 3:4. В воскресенье Тре Крунур ждало ещё одно фиаско. На этот раз подопечные Юхана Гарпенлёва с минимальным счётом проиграли Белоруссии, которая в первом матче турнира не смогла навязать борьбу Словакии (2:5).

Скандинавы на протяжении всей встречи владели подавляющим преимуществом и нанесли по воротам Дэнни Тейлора 32 броска, но так и не смогли пробить его. Причём натурализованный канадец порой совершал невероятные сейвы, как, например, в конце второго периода, когда ему удалось коньком вынести шайбу с ленточки.

Не сломала белорусов и серьёзная травма Евгения Лисовца на десятой минуте. Защитника после неудачного столкновения с бортом унесли со льда на носилках, хотя он и показал партнёрам большой палец. Чуть позже главный тренер команды Михаил Захаров рассказал, что хоккеист находится в больнице и подробностей о его состоянии нет.

Однако даже без важного игрока белорусы вырвали победу. Единственную шайбу в начале третьего периода забросил Герман Нестеров. Ему удалось замкнуть передачу Михаила Стефановича практически от лицевой линии. Причём этот гол стал для нападающего первым в составе сборной.

А Белоруссия обыграла Швецию лишь во второй раз в истории. Первая победа была зафиксирована в четвертьфинале Олимпийских игр-2002 в Солт-Лейк-Сити. Благодаря успеху подопечные Захарова находятся на грани попадания в зону плей-офф группы А, тогда как скандинавы с нулём очков рискуют вовсе туда не пробиться.

50 сейвов от вратаря сборной Казахстана

Ещё одна сенсация произошла в противостоянии Казахстана и Финляндии. Действующие чемпионы мира выходили на игру в ранге явного фаворита, тем более им удалось стартовать на турнире победой над американцами.

Однако в этот вечер коллектив Юкки Ялонена ничего не смог поделать с вратарём соперника Никитой Бояркиным. Если Тейлор в параллельном матче совершил 32 сейва, то его коллега — ровно 50. Пробить его удалось лишь однажды. В середине встречи Антон Лунделль со второй попытки броском с нулевого угла всё же переиграл уже лежащего на льду голкипера.

Но казахстанцы сравняли счёт спустя всего две с половиной минуты, реализовав первое же в матче большинство. Чужие ворота поразил Кирилл Панюков.

В заключительном периоде и овертайме Суоми делали всё возможное, чтобы вырвать победу, но больше не смогли огорчить поймавшего невероятный кураж Бояркина. Мало того, Никита отразил два броска в послематчевой серии буллитов. В итоге удачная попытка Романа Старченко принесла команде вторую победу подряд в рамках первенства планеты по буллитам. Ранее подопечные Юрия Михайлиса оказались сильнее хозяев турнира — 3:2. Теперь они делят второе-четвёртое места в группе B с Финляндией и Латвией. Мало того, казахстанцы впервые в истории обыграли Суоми.

Достойное сопротивление от британцев

Едва не поддержала тренд на неожиданные результаты и сборная Великобритании. Казалось, после разгромного поражения от России британские хоккеисты не смогут навязать конкуренцию крепкой Словакии. Ещё больше это ощущение усилилось, когда Марек Гривик открыл счёт уже на 25-й секунде матча после грубой ошибки оппонента в собственной зоне. К слову, данный гол стал самым быстрым в рамках турнира.

Но британцы не посыпались и больше до перерыва не пропустили. А в самом начале второго периода они отыгрались. Причём ворота Юлиуса Гудачека поразил задрафтованный в НХЛ Лиам Кирк, который накануне сумел отличиться и во встрече с Россией. Любопытно, что первую 20-минутку на последнем рубеже словаков провёл Бранислав Конрад, однако на вторую он по неизвестным причинам не вышел.

Впрочем, единицы на табло держались недолго. Уже на 25-й минуте Роберт Лантоши вновь вывел фаворита вперёд и набрал третье очко на чемпионате мира (1 + 2). Однако больше пробить Бена Боунса словакам не удалось. Вратарь, который отлично смотрелся и в матче с Россией, на этот раз совершил 41 сейв.

Хет-трик Треттенеса

А вот в противостоянии Норвегии и Италии борьбы не получилось. Обе команды начали турнир с крупных поражений от Германии, а потому скандинавам необходимо было одерживать победу, чтобы включиться в борьбу за попадание в плей-офф.

В результате они набрали три очка, приложив минимум усилий — 4:1. Главным героем матча стал нападающий Матиас Треттенес, оформивший хет-трик. Причём одну из шайб за него фактически забросил защитник соперника, от конька которого снаряд залетел в сетку. Итальянцам удалось уйти от поражения всухую лишь при счёте 0:4. Вторым голом на турнире отметился Даниэль Франк, который ранее поразил ворота сборной Германии.

Отсутствие интриги в североамериканском дерби

В главном матче игрового дня в рамках североамериканского дерби сошлись Канада и США. Обе команды начали турнир с поражений. «Кленовые листья», как уже говорилось, сенсационно уступили Латвии, а звёздно-полосатые не справились с Финляндией — 1:2. Таким образом, обоим соперникам победа была просто необходима.

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К сожалению, отчётное противостояние продемонстрировало, что коллективу Жерара Галлана на нынешнем турнире будет сложно рассчитывать на успешный результат. Канадцы не смогли составить конкуренцию оппоненту и потерпели абсолютно закономерное крупное поражение — 1:5.

Американцы открыли счёт уже на восьмой минуте. Голкипер Дарси Кемпер допустил грубейшую ошибку за своими воротами и фактически подарил шайбу сопернику. В результате Джейсон Робертсон поразил уже пустой створ. А в начале второго периода канадцы окончательно рассыпались, пропустив дважды за короткий отрезок времени. Сначала Адам Кленденинг отличился броском от синей линии, а затем Тревор Мур реализовал большинство. Наконец, незадолго до перерыва 26-летний нападающий оформил дубль.

После этого Галлан решил поменять вратаря и вместо провалившего игру Кемпера выпустил на лёд Эдина Хилла. Впрочем, отыграть на ноль не удалось и ему. Голкипер не справился с дальним выстрелом от Мэтта Теннисона. А незадолго до того Макс Комтуа забросил шайбу престижа.

Таким образом, «Кленовые листья» после двух матчей замыкают турнирную таблицу группы B наряду с Италией. В активе обеих команд значится по нолю очков. Вряд ли болельщики перед началом турнира могли подобное себе представить.

Победа Швейцарии с минимальным счётом

Наконец, в группе А после нескольких игровых дней определилось трио лидеров. В активе сборных России, Словакии и Швейцарии значатся по шесть очков. Альпийцы в первом матче неожиданно уверенно обыграли Чехию — 5:2, а в воскресенье отпраздновали успех во встрече с датчанами.

Любопытно, что для этого им хватило одной единственной шайбы Тимо Майера в середине первого периода. Для него данный гол стал уже третьим в рамках первенства планеты. В матче с чехами нападающий оформил дубль. При этом датчане практически не приближались к чужим воротам. За всю игру они нанесли лишь четыре броска и позволили Рето Берре оформить лёгкий шатаут.