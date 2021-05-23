Поражение США, фиаско Чехии и Швеции, камбэк Казахстана: чем запомнился второй день чемпионата мира по хоккею

Сборная России по хоккею одержала вторую победу на чемпионате мира в Риге и захватила лидерство в группе A. Подопечные Валерия Брагина разгромили Великобританию со счётом 7:1 благодаря дебютным голам сразу четырёх игроков. Дания сенсационно обыграла Швецию, а Чехия потерпела второе поражение на турнире, уступив Швейцарии. Финляндия с минимальным перевесом взяла верх над США, Германия упрочила лидерство в группе B, а Казахстан в серии буллитов переиграл Латвию в первом матче после возвращения в элитный дивизион.

Неожиданность в скандинавском дерби

Второй день чемпионата мира начался с не менее громкой сенсации, чем та, которую сотворила Латвия в матче с Канадой. Сборная Дании впервые в рамках чемпионата мира обыграла команду Швеции. Героем этой встречи стал Никлас Йенсен, сделавший хет-трик и набравший четыре очка за игру.

Дания долгое время была довольно скромной хоккейной державой на фоне своих соседей из Швеции. Но в этом сезоне ей удалось впервые обыграть «Тре Крунур» на Еврочеллендже, и в Риге подопечным Хайнца Элерса хотелось с таким же результатом стартовать на первенстве планеты. Уже в первом периоде датчане показали свой настрой и перебросали шведов со счётом 7:3.

После перерыва шведы всё-таки открыли счёт, и тогда в игру вступил Йенсен — один из четырёх игроков с такой фамилией в сборной Дании. Он дважды отвечал на голы «Тре Крунур», а под конец второго периода организовал момент для Эмиля Кристиансена, который вывел датчан вперёд. В середине третьего периода форвард «Йокерита» отличился в третий раз и оформил первый хет-трик рижского чемпионата мира.

Закончился матч голом Карла Клингберга, который тоже сыграл здорово, сделав дубль и отдав одну передачу. Но его стараний оказалось мало — никто из шведских энхаэловцев никак себя не проявил и не постоял за своего 38-летнего вратаря Виктора Фаста, так что шведы во второй раз подряд стартовали на чемпионате мира с поражения.

14 голов Германии в двух матчах

По итогам двух дней сборная Германии стала самой результативной командой турнира в Риге. Накануне подопечные Тони Сёдерхольма разгромили Италию со счётом 9:4, а спустя менее суток забросили пять шайб Норвегии.

Авторами всех голов оказались разные хоккеисты. Самым молодым из них стал Лукас Райхель, на этой неделе отпраздновавший своё 19-летие. Племянник олимпийского чемпиона из Чехии Роберта Райхеля воспользовался ошибкой соперника в середине матча и исполнил своеобразный буллит. Всего за первые два дня проспект «Чикаго Блэкхоукс» набрал пять результативных баллов и вместе со своим соотечественником Марцелем Нёбельсом возглавил бомбардирскую гонку.

Норвежцы нанесли всего на один бросок меньше, чем немцы, но отличились только один раз. Сделал это Матис Олимб, для которого этот чемпионат мира стал уже 13-м за карьеру.

Четыре дебютных гола россиян в ворота Великобритании

Двух побед в двух матчах из команд группы A пока добилась только сборная России. В субботу подопечные Валерия Брагина встречались с главным аутсайдером чемпионата мира Великобританией и вполне ожидаемо разгромили её со счётом 7:1.

Исход игры уже был понятен к 11-й минуте, когда в воротах британцев побывали четыре шайбы. Две из них забросил Антон Бурдасов, догнавший Йенсена по голам на турнире. Автор победной шайбы в матче с Чехией Михаил Григоренко тоже отличился, причём в меньшинстве. Следующим забросил Сергей Толчинский, который вошёл в заявку команды за несколько часов до матча.

Такое невероятное начало несколько расслабило российских хоккеистов. Они не реализовали ещё два большинства, и расплата за такое расточительство не заставила себя ждать. Стоило британцам получить численное преимущество, как Лиам Кирк оставил Ивана Бочарова без «сухаря» уже по итогам первого периода.

После перерыва таких вольностей подопечные Брагина больше не позволяли. За следующие 40 минут британцам удалось нанести всего лишь шесть бросков. У россиян же за это время было 27 попыток увеличить разницу в счёте. Три из них оказались успешными — по разу отличились Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко и капитан Антон Слепышев. Для всех них, как и для Толчинского, эти голы стали дебютными на чемпионатах мира.

Вторая неудача Северной Америки

Североамериканским командам пока не удаётся заявить о себе. Вслед за Канадой с поражения начала своё выступление сборная США. Она проиграла действующим чемпионам мира из Финляндии.

Американцы перед турниром не сыграли ни одного матча, а нападающий Брайан Бойл вообще только в этой игре впервые вышел на лёд за весь сезон. Именно он попытался в середине второго периода помешать финнам открыть счёт, но у 36-летнего хоккеиста это не получилось, и Атте Охтамаа вывел команду вперёд. Спустя девять минут счёт удвоился стараниями Ииро Пакаринена, не забрасывавшего на чемпионатах мира вот уже семь лет.

Вернуть американцев в игру удалось Джейсону Робертсону — главному сопернику Кирилла Капризова в споре за «Колдер Трофи». Молодой нападающий «Даллас Старз» быстро реализовал большинство и сократил разрыв. В третьем периоде игроки сборной США накинулись на ворота Юхо Олкинуоры, но он сотворил 14 сейвов и помог отстоять финнам победный счёт.

Опасная Швейцария в большинстве

Сборная Чехии, которую перед началом чемпионата мира можно было причислять к главным фаворитам, пока совершенно не оправдывает ожидания. Вслед за Россией она уступила Швейцарии, причём с ещё большей разницей в счёте, чем накануне. Впрочем, если вспомнить, что чехи в последний раз выигрывали медали в 2012 году, а у их соперников с того времени было два выхода в финал, результат субботней встречи уже не кажется таким удивительным.

Швейцария показала очень хорошую реализацию большинства, сумев благодаря нему отыграться в первом периоде после гола Филипа Хитила, а затем и выйти вперёд. Под конец второго периода Шимону Грубецу залетела ещё одна шайба, и на заключительную 20-минутку он уступил ворота Роману Виллу.

Но и ему пришлось узнать, как неистовы соперники при розыгрыше лишнего. Тимо Майер и Грегори Хофман оформили дубли, пока чешские игроки отбывали штрафы, и установили окончательный счёт — 5:2 в пользу Швейцарии, которой не удавалось обыграть Чехию с чемпионата мира 2017 года. Подопечные Филипа Пешана пока опережают в группе A только Великобританию.

Победное возвращение Казахстана

Казахстан отметил возвращение в элитный дивизион чемпионата мира победой над Латвией по буллитам. Хозяева льда, накануне сломившие сопротивление канадцев, таким образом упустили шанс догнать Германию в турнирной таблице группы B.

По ходу матча латвийские хоккеисты дважды выходили вперёд, но каждый раз соперникам из Азии удавалось наверстать упущенное. Во втором случае Джесси Блэкеру хватило всего лишь 12 секунд, чтобы в третьем периоде ответить на гол Рихарда Букартса.

Равный счёт сохранился до финальной сирены, и впервые на этом чемпионате мира командам пришлось разыграть овертайм. Хотя латвийцы провели две минуты в меньшинстве из-за удаления капитана Каспарса Даугавиньша, казахстанцы так и не забросили третью шайбу в ворота Матисса Кивлениекса.

Победителя встречи пришлось определять в серии буллитов, которая растянулась на восемь раундов. И Кивлениекс, и его визави Никита Бояркин совершили по четыре сейва и пропустили по три шайбы, после чего Алексей Маклюков смог снова пробить латвийского вратаря, а Букартс ответную попытку не реализовал. Интересно, что свою последнюю победу на чемпионате мира Казахстан тоже одержал по итогам серии буллитов. Тогда в 2016 году азиатская команда обыграла Швейцарию.