Лёгкое испытание: Россия обыгрывает Великобританию на ЧМ-2021 по хоккею
- © REUTERS/Ints Kalnins
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22 мая 2021
Пока до верного пытаются разыгрывать шайбу россияне и не всегда доводят дело до броска. Однако гол, как и в первом периоде, обязательно должен прийти рано или поздно. (23')
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Британцы ответили щелчком Хука со средней дистанции. Бочаров своевременно поднял руку, и от его ловушки шайба улетела на трибуны. (22')
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Каменев вошёл в зону по правому борту и нанёс достаточно удобный бросок в дальний угол для Уистла. Вратарь спокойно забрал шайбу в ловушку. (21')
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Начался второй период! (21')
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Закончился первый период! Сборная России уверенно обыгрывает Великобританию — 4:1. Дубль на счету Бурдасова. Также отличиться удалось Григоренко и Толчинскому. (20')
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Гол. Британцы всё-таки реализовывают большинство и размачивают счёт. Кирк из левого круга вбрасывания спокойно отправил шайбу между ног вратарю. Почему-то в полном одиночестве в этом эпизоде остался нападающий. 4:1. (19')
4:1, ну что ж, кажется, кому-то достанется от Бочарова в перерыве. Кирк получает идеальный пас - и исполняет на так же. Пропускаем в меньшинстве. #GBRRUS#IIHFWorlds#снамироссияpic.twitter.com/NfsRfkxcG3— Хоккей России (@russiahockey) May 22, 2021
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Подопечные Брагина вновь едва не отличились в меньшинстве! Карнаухов убежал к чужим воротам, но из левого круга вбрасывания нанёс достаточно бесхитростный щелчок прямо во вратаря. Справа тоже был партнёр, однако его перекрывали. (19')
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А вот теперь сборная России поиграет в меньшинстве. Артём Зуб не позволил оппоненту нанести бросок ценой нарушения правил и малого дисциплинарного штрафа. (18')
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К сожалению, вновь не удалось сборной России реализовать большинство. Практически четыре минуты подряд провели британцы, но пятую шайбу не пропустили. (17')
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Толчинский из левого круга вбрасывания отправил шайбу на пятак, откуда Толчинский едва не забросил её в сетку. Увы, вратарь британцев всё же сумел совершить сейв. (16')