Лёгкое испытание: Россия обыгрывает Великобританию на ЧМ-2021 по хоккею

Сборная России играет с Великобританией в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею. Накануне отечественная команда оказалась сильнее Чехии, а теперь попытается добыть вторую победу на турнире. RT ведёт текстовую трансляцию противостояния.

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