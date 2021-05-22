Лёгкое испытание: Россия обыгрывает Великобританию на ЧМ-2021 по хоккею

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Борислав Головин
Сборная России играет с Великобританией в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею. Накануне отечественная команда оказалась сильнее Чехии, а теперь попытается добыть вторую победу на турнире. RT ведёт текстовую трансляцию противостояния.
Лёгкое испытание: Россия обыгрывает Великобританию на ЧМ-2021 по хоккею
  • © REUTERS/Ints Kalnins
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  • 22 мая 2021

    Пока до верного пытаются разыгрывать шайбу россияне и не всегда доводят дело до броска. Однако гол, как и в первом периоде, обязательно должен прийти рано или поздно. (23')

  • Британцы ответили щелчком Хука со средней дистанции. Бочаров своевременно поднял руку, и от его ловушки шайба улетела на трибуны. (22')

  • Каменев вошёл в зону по правому борту и нанёс достаточно удобный бросок в дальний угол для Уистла. Вратарь спокойно забрал шайбу в ловушку. (21')

  • Начался второй период! (21')

  • Закончился первый период! Сборная России уверенно обыгрывает Великобританию — 4:1. Дубль на счету Бурдасова. Также отличиться удалось Григоренко и Толчинскому. (20')

  • Гол. Британцы всё-таки реализовывают большинство и размачивают счёт. Кирк из левого круга вбрасывания спокойно отправил шайбу между ног вратарю. Почему-то в полном одиночестве в этом эпизоде остался нападающий. 4:1. (19')

  • Подопечные Брагина вновь едва не отличились в меньшинстве! Карнаухов убежал к чужим воротам, но из левого круга вбрасывания нанёс достаточно бесхитростный щелчок прямо во вратаря. Справа тоже был партнёр, однако его перекрывали. (19')

  • А вот теперь сборная России поиграет в меньшинстве. Артём Зуб не позволил оппоненту нанести бросок ценой нарушения правил и малого дисциплинарного штрафа. (18')

  • К сожалению, вновь не удалось сборной России реализовать большинство. Практически четыре минуты подряд провели британцы, но пятую шайбу не пропустили. (17')

  • Толчинский из левого круга вбрасывания отправил шайбу на пятак, откуда Толчинский едва не забросил её в сетку. Увы, вратарь британцев всё же сумел совершить сейв. (16')

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