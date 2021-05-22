Каменский считает, что хоккеисты сборной России получили удовольствие от игры с Великобританией на ЧМ
- © РИА Новости / Григорий Сысоев
«Хорошо, что ребята выиграли, сыграли собранно. Потому что бывает, что команды не настраиваются на слабых соперников. Они выполнили свою работу, сыграли в свою игру. Я думаю, что наши ребята получили удовольствие от этой игры. Также отработали какие-то важные детали», — приводит слова Каменского «Чемпионат».
Сборная России разгромила команду Великобритании со счётом 7:1.
Ранее Михайлов заявил, что его порадовала реализация сборной России в матче ЧМ по хоккею с Великобританией.