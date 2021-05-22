Михайлов заявил, что его порадовала реализация сборной России в матче ЧМ по хоккею с Великобританией
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«Эмоции, конечно, положительные, но Великобритания — команда заведомо слабее, чем у нас. Хорошо, что Россия собранно провела игру, было много комбинаций, чтобы прочувствовать связи. Порадовала и реализация», — приводит слова Михайлова «Чемпионат».
Он отметил, что любая победа приносит уверенность всей команде.
«Да, распасовки местами были лишними, но противник не заставлял работать на 100%. А экономить силы на будущее сегодня было несерьёзно», — добавил Михайлов.
Сборная России разгромила команду Великобритании со счётом 7:1.
Ранее сообщалось, что четверо хоккеистов сборной России забросили дебютные шайбы на ЧМ в игре с Великобританией.