Михайлов заявил, что его порадовала реализация сборной России в матче ЧМ по хоккею с Великобританией

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал разгромную победу сборной России над национальной командой Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.

«Эмоции, конечно, положительные, но Великобритания — команда заведомо слабее, чем у нас. Хорошо, что Россия собранно провела игру, было много комбинаций, чтобы прочувствовать связи. Порадовала и реализация», — приводит слова Михайлова «Чемпионат».

Он отметил, что любая победа приносит уверенность всей команде.

«Да, распасовки местами были лишними, но противник не заставлял работать на 100%. А экономить силы на будущее сегодня было несерьёзно», — добавил Михайлов.

Сборная России разгромила команду Великобритании со счётом 7:1.

Ранее сообщалось, что четверо хоккеистов сборной России забросили дебютные шайбы на ЧМ в игре с Великобританией.