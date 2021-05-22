Слепышев заявил, что у сборной России не всё получалось в матче ЧМ с Великобританией

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Нападающий и капитан сборной России Антон Слепышев прокомментировал разгромную победу над национальной командой Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.
Слепышев заявил, что у сборной России не всё получалось в матче ЧМ с Великобританией
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Как капитан подбадривал ребят, просто говорил, чтобы играли правильно. Независимо от соперника через этот матч готовились к следующим. Старались играть правильно, не всё получалось, тем не менее довели до победы, что нас радует», — приводит слова Слепышева «Матч ТВ».

Сборная России разгромила команду Великобритании со счётом 7:1. Слепышев записал в свой актив одну шайбу.

Ранее Валерий Брагин рассказал, что сборная России извлекла из матча с Великобританией на ЧМ по хоккею.

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