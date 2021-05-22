Главный тренер сборной России по хоккею высказался о победе над Британией в матче на ЧМ
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«Что полезного можно извлечь из такого матча? Мы наиграли несколько вариантов большинства, например. Это была хорошая подготовка к следующему матчу. Тимкин, возможно, в следующем матче будет играть. Алексей Марченко в обойме, он серьёзно готовится, посмотрим, как сложится в дальнейшем», — приводит слова Брагина «Чемпионат».
Он отметил, что тренерский штаб и команда серьёзно относятся к каждому сопернику.
«Мы всегда разбираем любого противника, серьёзно готовимся к Словакии. Но, конечно, наибольшее внимание мы уделяем игре в группе со шведами», — добавил специалист.
Ранее сообщалось, что дубль Бурдасова помог России разгромить Великобританию в матче ЧМ по хоккею.