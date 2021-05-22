Сборная России разгромила команду Великобритании в матче ЧМ по хоккею
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 7:1 в пользу российской команды.
В составе сборной России дубль оформил Антон Бурдасов. Ещё по одной шайбе в активе Михаила Григоренко, Сергея Толчинского, Павла Карнаухова, Андрея Кузьменко и Антона Слепышева.
Команда Великобритании ответила голом Лиама Кирка.
Следующим соперником сборной России станет команда Словакии. Матч состоится 24 мая.
Ранее сообщалось, что Германия разгромила Норвегию на ЧМ по хоккею.