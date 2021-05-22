Сборная России разгромила команду Великобритании в матче ЧМ по хоккею

Сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.

Встреча завершилась со счётом 7:1 в пользу российской команды.

В составе сборной России дубль оформил Антон Бурдасов. Ещё по одной шайбе в активе Михаила Григоренко, Сергея Толчинского, Павла Карнаухова, Андрея Кузьменко и Антона Слепышева.

Команда Великобритании ответила голом Лиама Кирка.

Следующим соперником сборной России станет команда Словакии. Матч состоится 24 мая.

Ранее сообщалось, что Германия разгромила Норвегию на ЧМ по хоккею.