Сборная Финляндии по хоккею победила Норвегию на ЧМ-2021

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Сборная Финляндии по хоккею взяла верх над Норвегией в матче группового этапа чемпионата мира 2021 года в Риге.
Сборная Финляндии по хоккею победила Норвегию на ЧМ-2021
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе финской команды отличились Атте Охтамаа, Антон Лунделль, Ким Ноусиайнен, Ере Иннала и Ханнес Бьёрнинен. Норвежцы ответили голами Матиса Олимба и Тобиаса Линдстрёма.

Таким образом, суоми набрали семь очков и поднялись на третье место в группе B. Норвегия (3) находится на шестой позиции.

26 мая Норвегия сыграет с Канадой, а Финляндия 27 мая встретится с Италией.

Ранее сообщалось, что Швеция забросила семь безответных шайб в ворота Швейцарии на ЧМ по хоккею.

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