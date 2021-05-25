Сборная Финляндии по хоккею победила Норвегию на ЧМ-2021
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 5:2.
В составе финской команды отличились Атте Охтамаа, Антон Лунделль, Ким Ноусиайнен, Ере Иннала и Ханнес Бьёрнинен. Норвежцы ответили голами Матиса Олимба и Тобиаса Линдстрёма.
Таким образом, суоми набрали семь очков и поднялись на третье место в группе B. Норвегия (3) находится на шестой позиции.
26 мая Норвегия сыграет с Канадой, а Финляндия 27 мая встретится с Италией.
Ранее сообщалось, что Швеция забросила семь безответных шайб в ворота Швейцарии на ЧМ по хоккею.