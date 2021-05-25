Швеция забросила семь безответных шайб в ворота Швейцарии на ЧМ по хоккею

Сборная Швеции по хоккею разгромила команду Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира 2021 года в Риге.

Встреча завершилась со счётом 7:0.

В составе скандинавской команды дубль оформил Йеспер Фрёден, а также по разу отличились Адриан Кемпе, Виктор Олофссон, Магнус Нюгрен, Нильс Лундквист и Хенрик Тёммернес.

Для шведов эта победа стала первой на турнире, теперь они занимают шестое место в группе с тремя очками в активе. Швейцария (6) находится на третьей позиции.

27 мая швейцарцы сыграют со Словакией, а Швеция встретится с Чехией.

Ранее сообщалось, что Дания в овертайме одолела Великобританию на ЧМ по хоккею.