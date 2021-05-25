«Турнир — не место для политических игр»: Фазель прокомментировал решение мэра Риги снять флаг IIHF

Мэр Риги Мартиньш Стакис заявил о намерении снять флаг IIHF с площади в Риге после письма президента организации Рене Фазеля, в котором он обратился к местным властям с соответствующим требованием. Кроме того, в письме, которое опубликовал Стакис, Фазель предложил вернуть на площадь флаг Белоруссии, который ранее, после инцидента с самолётом Ryanair, заменили бело-красно-белым. По мнению Фазеля, подобные действия могут быть частью предвыборной кампании мэра. Кроме того, в посольстве РФ осудили решение заменить флаг России полотном с логотипом ОКР.

«Мы все удивлены произошедшим»

Скандал с заменой властями Риги флага Белоруссии бело-красно-белым получил продолжение. В Думу латвийской столицы было направлено письмо от Международной федерации хоккея на льду (IIHF), в котором организация выразила недовольство произошедшим, а также потребовала убрать флаги IIHF с площади.

«Согласно нашему уставу, Международная федерация хоккея на льду — аполитичная спортивная организация, и мы требуем, чтобы она не вовлекалась в контекст политических заявлений мэра и министра иностранных дел, сделанных путём замены флага страны — члена нашей организации», — говорится в заявлении президента IIHF Рене Фазеля, опубликованном на официальном сайте федерации.

Власти Риги выполнят требование, сообщил мэр города Мартиньш Стакис.

«Президент IIFH потребовал заменить бело-красно-белые флаги белорусской свободы флагами действующего режима — или убрать флаги федерации. Мы должны были выбрать — встать на сторону людей, борющихся за свободу, или на сторону диктатора. Мы снимем флаги IIHF», — написал Стакис в Twitter.

Позднее Фазель признался, что был удивлён реакцией латвийской стороны. Кроме того, он предположил, что действия Стакиса являются частью его предвыборной кампании.

Также по теме «Акт государственного вандализма»: на ЧМ-2021 в Латвии заменили флаг Белоруссии на оппозиционный Мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили флаг Белоруссии, который находился в центре города...

«Мы все удивлены произошедшим. Все в хоккее против таких шагов. Но через две недели выборы в Риге, и, как я понимаю, мэр использовал это для своей предвыборной пропаганды. Это недопустимо, мы уже сделали заявление. Чемпионат мира — не место для политических игр», — цитирует Фазеля ТАСС.

Напомним, на следующий день после инцидента с самолётом Ryanair Стакис, а также министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили флаг Белоруссии, висевший вместе с флагами других стран — участниц чемпионата мира на одной из центральных площадей, бело-красно-белым. Свои действия они объяснили тем, что символике «государственного терроризма» не должно быть места в столице.

Кроме того, латвийские власти убрали и флаг России, вывесив вместо него полотно с логотипом Олимпийского комитета России (ОКР), под которым выступает национальная команда из-за санкций Международного антидопингового агентства (WADA).

Комментируя произошедшее, представители посольства России в Латвии напомнили о заверении организаторов, что символика РФ может использоваться для оформления улиц.

«Что это — неумение держать слово и отстаивать собственные принципы, банальная непоследовательность или провокационная выходка в угоду сиюминутной политической конъюнктуре?» — говорится в заявлении ведомства.

Инцидент с флагом осудили Министерство иностранных дел Белоруссии, а также Федерация хоккея Белоруссии (ФХБ), направившая в IIHF ноту протеста. При этом её глава Дмитрий Басков подчеркнул, что сборная страны не намерена сниматься с турнира.

Кроме того, возникло опасение, что после задержания Ринкевича, которое раскритиковали и другие государства, команду Белоруссии и вовсе могут отстранить от соревнований. Однако президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заверил, что этого не произойдёт. Позднее он отметил, что спортсмены на турнире дружат между собой и не участвуют в играх политиков, которые пытаются использовать спорт в своих целях.

«Люди пытаются сделать себе имя на спортивных мероприятиях»

В России также резко осудили решение снять государственные флаги Белоруссии и России, а также символику IIHF. Чемпион мира 1973 года Александр Волчков отметил, что крупные международные турниры не имеют смысла, если они будут сопровождаться скандалами на политической почве.

«Если они так поступают, то тогда вообще ничего не надо проводить в Европе, раз такой абсурд. Пусть играют между собой — Латвия, Германия. Даже не знаю, как комментировать такие провокационные вещи. В политике так и происходит, никто никого не слушает, им говорят, что надо делать, они и делают. Что нам на это ответить? Отвечать надо игрой — делать своё дело и всех обыгрывать. Всегда были какие-то мелочные вещи, но сейчас уже вообще дошло до непонятно чего. Тогда вообще не надо было чемпионат мира проводить, собирать у себя весь мир», — сказал Волчков в разговоре с RT.

В свою очередь, чемпион мира 1993 года Андрей Николишин призвал не реагировать на подобные провокации, так как, по его мнению, политики только этого и добиваются.

«Чем меньше мы будем говорить о политике, тем лучше для всех нас. Спорт должен быть вне политики. Люди пытаются сделать себе имя на спортивных мероприятиях за счёт подобных действий. Полнейшая глупость. Чем ярче будет реакция, тем лучше будет тем, кто это делает. Оставьте эту тему в покое — чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало», — сказал Николишин.

С позицией экс-хоккеиста согласился и известный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Это абсолютно политическая история. Мы уже к этому привыкаем. Сейчас у нас есть проблемы в игре сборной России, поэтому мы должны обращать внимание прежде всего именно на это, чтобы нам дойти до четвертьфинала и дальше выиграть чемпионат мира. Турнир очень непростой, команды ровные, много сенсаций. Нам нужно настраиваться на спортивную составляющую», — подчеркнул Губерниев.

Раскритиковали латвийские власти и в Госдуме РФ. По мнению депутата Дмитрия Свищёва, Латвия сначала случайно получила единоличное проведение чемпионата мира после введения санкций в отношении ФХБ, а затем не смогла оправдать оказанное ей доверие.

«Это поступки, несовместимые со спортом, политическая провокация со стороны властей Риги и Латвии. Такое нельзя оставлять без внимания. Надеюсь, у властей Риги и Латвии хватит ума извиниться, подписать мировое соглашение с IIHF и действовать в рамках правил. В противном случае последует наказание. И это будет первый и последний чемпионат мира, который проводится в Латвии. Необходимо использовать этот негативный опыт, чтобы в будущем этого не происходило», — заключил Свищёв.