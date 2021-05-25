Губерниев — о снятии флага IIHF в Риге: нам нужно настраиваться на спортивную составляющую

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о решении снять флаги Международной федерации хоккея на льду (IIHF) на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Риге.

«Это абсолютно политическая история. Мы уже к этому привыкаем. Сейчас у нас есть проблемы в игре сборной России, поэтому мы должны обращать внимание прежде всего именно на это, чтобы нам дойти до четвертьфинала и дальше выиграть чемпионат мира. Турнир очень непростой, команды ровные, много сенсаций. Нам нужно настраиваться на спортивную составляющую. Хочу пожелать удачи нашим хоккеистам. Если мы выиграем чемпионат мира, это будет лучшей рекламой наших флагов и нашей страны», — сказал Губерниев RT.

Напомним, по распоряжению мэра Риги Мартинса Стакиса в центре города флаг Белоруссии был заменён на красно-белую символику оппозиции. Красно-белый флаг появился на площади, на которой расположены флаги стран — участниц чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Президент IIHF Рене Фазель назвал произошедшее недопустимым и призвал вернуть назад флаг Белоруссии или убрать флаг IIHF.

Ранее в Госдуме поддержали требования IIHF вернуть флаг Белоруссии в Риге.