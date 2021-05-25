В Госдуме поддержали требования IIHF вернуть флаг Белоруссии в Риге

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Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв поделился мнением о решении мэра Риги Мартинса Стакиса снять флаги Международной федерации хоккея на льду (IIHF) на чемпионате мира по хоккею 2021 года.

«К сожалению, всё это продолжение ситуации на чемпионате мира по шашкам, где организаторы приняли совершенно беспрецедентное решение убрать российский флаг прямо во время партии. Латвия случайно получила право единоличного проведения чемпионата мира по хоккею. Что уже было сомнительно, и мы были против. И вот к чему это политическое решение, несовместимое со статусом ЧМ, привело. Я поддерживаю IIHF, которая потребовала вернуть флаг Белоруссии в ультимативной форме», — сказал Свищёв RT.

Депутат также высказался о возможных призывах к бойкоту чемпионата мира.

«Надеюсь, что у властей хватит ума извиниться, подписать мировое соглашение с IIHF и действовать в рамках правил. Последует ли наказание в отношении латвийской федерации? Думаю, да. Если латыши не примут правильное решение, то к этому придёт. И это будет первый и последний чемпионат мира, который проводится в Латвии. Необходимо использовать этот негативный опыт, чтобы в будущем это не происходило», — сказал он.

Напомним, по распоряжению Стакиса в центре Риги флаг Белоруссии был заменён на красно-белую символику оппозиции. Красно-белый флаг появился на площади, на которой расположены флаги стран — участниц чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Фазель назвал произошедшее недопустимым и призвал вернуть назад флаг Белоруссии или убрать флаг IIHF.

Ранее Николишин высказался о снятии флага федерации хоккея на ЧМ в Риге.

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