Николишин высказался о снятии флага федерации хоккея на ЧМ в Риге

Известный тренер Андрей Николишин поделился мнением о решении мэра Риги Мартинса Стакиса снять флаги Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

«Это политические разборки. Чем меньше мы будем говорить о политике, тем лучше для всех нас. Спорт должен быть вне политики. Люди пытаются сделать себе имя на спортивных мероприятиях за счёт политических действий. Полнейшая глупость. Стоит ли реагировать командам? Чем ярче будет реакция, чем лучше тем, кто это делает. Оставьте эту тему в покое — чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало», — сказал Николишин RT.

Напомним, что по распоряжению Стакиса в центре Риги флаг Белоруссии был заменён на красно-белую символику оппозиции. Красно-белый флаг появился на площади, на которой расположены флаги стран — участниц чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Фазель назвал произошедшее недопустимым и призвал вернуть назад флаг Белоруссии или убрать флаг IIHF.

Ранее в Федерации хоккея Белоруссии заявили, что не будут сниматься с ЧМ-2021 из-за инцидента с флагом.