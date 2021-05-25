Глава ФХР прокомментировал замену флага России на символику ОКР на ЧМ в Риге

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал замену российского флага на флаг Олимпийского комитета России на чемпионате мира 2021 года в Риге.
Глава ФХР прокомментировал замену флага России на символику ОКР на ЧМ в Риге
  • РИА Новости
  • © Сергей Мелконов

«Как известно, мы находимся под санкциями. На стадионе, в отеле, где расположен оргкомитет и находятся команды, нашего флага нет, там только флаг с эмблемой ОКР. То, что было в городе, это решение города», — цитирует Третьяка ТАСС.

Во время проведения мирового первенства власти Риги сняли флаг России, который висел с остальными странами — участницами турнира, и заменили на флаг ОКР. 

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее в Госдуме назвали замену флага России на ЧМ по хоккею провокацией латвийских властей.

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