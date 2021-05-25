В Госдуме считают замену флага России на ЧМ по хоккею провокацией латвийских властей

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал замену российского флага на флаг Олимпийского комитета России на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Риге.

«Моё глубокое убеждение: ситуация с заменой флага России в Риге — провокация властей Латвии! Это продолжение той ситуации, которая случилась на чемпионате мира по шашкам. Банальное желание всячески обратить на себя внимание и дискредитировать российскую сборную», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

По его мнению, российский спорт пытаются ущемить, так как понимают, что даже в условиях санкций отечественные спортсмены хорошо выступают в этом сезоне.

Во время проведения мирового первенства власти Риги сняли флаг России, который висел с остальными странами — участницами турнира, и заменили на флаг ОКР.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее Андрей Николишин высказался о замене флага России на символику ОКР на ЧМ-2021 в Минске.