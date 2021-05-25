Николишин высказался о замене флага России на символику ОКР на ЧМ-2021 в Риге

Чемпион мира Андрей Николишин поделился мнением по поводу замены российского флага на флаг Олимпийского комитета России на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Риге.

«Латыши никогда не отличались здравыми действиями и мыслями по отношению к России. Мне сложно объяснить, с какой радости они поменяли наш флаг на площади в центре города. С другой стороны, люди в своей стране… Мне непонятно, что они хотели этим показать. Давайте теперь Россия в ответ уберёт все латышские флаги над их посольством или в других местах. Не понимаю, для чего нужно было это делать», — цитирует Николишина «Чемпионат».

Во время проведения мирового первенства власти Риги сняли флаг России, который висел с остальными странами — участницами турнира, и заменили на флаг ОКР.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее Александр Барабанов высказался о замене гимна России на ЧМ по хоккею.