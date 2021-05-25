В Госдуме прокомментировали снятие флага федерации хоккея в Риге

Член комитета Государственной Думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв поделился мнением о решении мэра Риги Мартинса Стакиса снять флаги Международной федерации хоккея на льду (IIFH) на чемпионате мира по хоккею 2021 года.

«Ассоциированным членом IIFH является Белоруссия, она признана всем мировым сообществом — со своим гербом, флагом и гимном. Президент IIFH правильно написал письмо, к нему поступило сообщение от страны, что флаг был снят незаконно. Требование Фазеля справедливо и законно», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

Депутат отмечает, что мэр Риги брал на себя обязательства перед IIFH по соблюдению всех требований по проведению чемпионата мира, и ввязываться в политику, в которую ввязывается правительство Латвии — это преступление.

«Забрали у Белоруссии чемпионат мира — вот плоды этого. Не надо спортсменам ввязываться в политические интриги», — сказал он.

Напомним, что по распоряжению Стакиса в центре Риги флаг Белоруссии был заменён на красно-белую символику оппозиции. Красно-белый флаг появился на площади, на которой расположены флаги стран — участниц чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Фазель назвал произошедшее недопустимым и призвал вернуть назад флаг Белоруссии или убрать флаг IIHF.

Ранее Николишин высказался о снятии флага федерации хоккея на ЧМ в Риге.