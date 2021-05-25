В Госдуме прокомментировали снятие флага федерации хоккея в Риге

Короткая ссылка
Член комитета Государственной Думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв поделился мнением о решении мэра Риги Мартинса Стакиса снять флаги Международной федерации хоккея на льду (IIFH) на чемпионате мира по хоккею 2021 года.
В Госдуме прокомментировали снятие флага федерации хоккея в Риге
  • РИА Новости

«Ассоциированным членом IIFH является Белоруссия, она признана всем мировым сообществом — со своим гербом, флагом и гимном. Президент IIFH правильно написал письмо, к нему поступило сообщение от страны, что флаг был снят незаконно. Требование Фазеля справедливо и законно», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

Депутат отмечает, что мэр Риги брал на себя обязательства перед IIFH по соблюдению всех требований по проведению чемпионата мира, и ввязываться в политику, в которую ввязывается правительство Латвии — это преступление.

«Забрали у Белоруссии чемпионат мира — вот плоды этого. Не надо спортсменам ввязываться в политические интриги», — сказал он.

Напомним, что по распоряжению Стакиса в центре Риги флаг Белоруссии был заменён на красно-белую символику оппозиции. Красно-белый флаг появился на площади, на которой расположены флаги стран — участниц чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Фазель назвал произошедшее недопустимым и призвал вернуть назад флаг Белоруссии или убрать флаг IIHF.

Ранее Николишин высказался о снятии флага федерации хоккея на ЧМ в Риге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить