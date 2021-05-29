Сборная России по хоккею обыграла Швейцарию и вышла на первое место в группе на ЧМ-2021

Сборная России по хоккею одержала победу над Швейцарией в матче группового этапа чемпионата мира 2021 года в Риге.

Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе национальной команды дубль оформил Сергей Толчинский, который отличился на 53-й минуте, а также забросил шайбу в пустые ворота в конце игры. Кроме того, забили Антон Бурдасов (36') и Павел Карнаухов (51'). У швейцарцев голом ответил Нико Хишир (49').

Толчинский и Карнаухов также отметились результативными передачами, а Александр Барабанов дважды ассистировал партнёрам.

Подопечные Валерия Брагина набрали 12 очков и поднялись на первое место группы A. Швейцария (9) находится на второй строчке.

В следующем матче, который состоится 31 мая, Россия сыграет со Швецией. Швейцария 30 мая встретится с Белоруссией.

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