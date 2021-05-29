Казахстан одержал самую крупную победу в своей истории в элитном дивизионе чемпионата мира

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Сборная Казахстана одержала победу над национальной командой Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.
Казахстан одержал самую крупную победу в своей истории в элитном дивизионе чемпионата мира
  • Reuters

Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в Риге и завершилась со счётом 11:3.

В составе сборной Казахстана заброшенными шайбами отметились Роман Старченко (2), Егор Петухов и Евгений Рымарев, Никита Михайлис, Кёртис Валк, Артём Лихотников (2), Кирилл Панюков и Виктор Сведберг.

В составе национальной команды Италии — Анджело Мичели, Петер Хохкофлер, Алекс Петан.

Таким образом, Казахстан одержал самую крупную победу в своей истории в элитном дивизионе чемпионата мира. Ранее казахстанские хоккеисты дважды побеждали со счётом 5:0 в утешительном раунде чемпионата мира. В 2004 году они разгромили национальную команду Франции, а в 2006 — сборную Словении.

Казахстан набрал десять очков и расположился на первом месте в группе В. Италия остаётся единственной командой на чемпионате мира, не набравшей ни одного очка.

Ранее сообщалось, что Бобровский прибыл в расположение сборной России на ЧМ-2021.

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