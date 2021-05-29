Толчинский оформил дубль в матче со Швейцарией

Сборная России по хоккею забросила четвёртую шайбу в ворота Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира в Риге.

На последней минуте матча Сергей Толчинский забросил свою вторую шайбу в игре в ворота швейцарцев, которые остались пустыми. Счёт стал 4:1.

Ранее сообщалось, что Толчинский забросил третью шайбу в ворота Швейцарии в матче ЧМ-2021.