Толчинский оформил дубль в матче со Швейцарией
Сборная России по хоккею забросила четвёртую шайбу в ворота Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира в Риге.
- Reuters
На последней минуте матча Сергей Толчинский забросил свою вторую шайбу в игре в ворота швейцарцев, которые остались пустыми. Счёт стал 4:1.
Ранее сообщалось, что Толчинский забросил третью шайбу в ворота Швейцарии в матче ЧМ-2021.
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