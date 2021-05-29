Второе поражение Латвии по буллитам и пять пропущенных шайб Белоруссии: чем запомнился восьмой день ЧМ по хоккею
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Волевая победа Швеции
Четверг стал по-настоящему грустным днём для шведских болельщиков. Их сборная потерпела поражение от чехов, ведя по ходу матча в две шайбы, и опустилась на последнее место в группе А. В пятницу им нужна была победа над Великобританией. Правда, соперник вовсе не желал мириться с ролью аутсайдера и в предыдущей встрече даже нанёс поражение Белоруссии, добившись первого успеха в основное время на первенствах планеты за 59 лет.
И в матче с «Тре крунур» поначалу казалось, что подопечные Питера Расселла могут совершить ещё одну сенсацию. Уже на восьмой минуте Лиам Кирк убежал в быструю контратаку и отправил шайбу в сетку. При этом она залетела в створ вместе с его партнёром по команде, который сбил Виктора Фаста. Но судья гол засчитал. Таким образом, в активе задрафтованного в НХЛ форварда на турнире значатся уже пять шайб в пяти матчах, и он лидирует в гонке снайперов первенства.
Но шведы достаточно быстро отыгрались, реализовав большинство. Отличился Маркус Сёренсен. А в середине второго периода Йонатан Пудас мощным броском под перекладину вывел фаворита вперёд. Следом ворота Бена Боунса, совершившего в итоге невероятные 52 сейва, поразил Марио Кемпе. А незадолго до финальной сирены нападающий ЦСКА оформил дубль. Также стоит отметить набравшего три балла за результативность Сёренсена.
Второе поражение Белоруссии подряд
А вот по сборной Белоруссии поражение в матче с Великобританией, кажется, нанесло серьёзный удар. Если до того они на равных боролись с чехами и шведами, а последних даже обыграли, то теперь уступили сопоставимой по классу Дании.
Причём первые два периода не предвещали коллективу Михаила Захарова серьёзных проблем. Уже на третьей минуте Артём Демков открыл счёт. Правда, Николай Мейер быстро восстановил статус-кво, реализовав большинство. Следом Сергей Дрозд получил удаление до конца игры за удар в голову Юлиану Якобсену.
Но белорусы выстояли, а в середине матча даже вновь вышли вперёд. На этот раз уже им удалось наказать соперника за излишнюю грубость. Йеспер Йенсен получил две минуты штрафа, и Михаил Стефанович практически сразу реализовал большинство, отметившись мощным результативным броском с кистей.
Что случилось с командой в заключительном периоде, сказать сложно, ведь на этом отрезке она пропустила четыре шайбы менее чем за восемь минут. Давление датчан становилось всё серьёзнее, в конце концов оборона оппонента не выдержала и голы посыпались один за другим. Чужие ворота в итоге поразили Маттиас Асперуп, Матиас Фром, Маркус Лауридсен и Александер Труэ.
Таким образом, белорусы потерпели четвёртое поражение на турнире и опустились на последнее место в группе А. Датчане с восемью очками вернулись в зону плей-офф, вытеснив оттуда шведов.
Восхождение Канады
В группе B состоялся во многом ключевой матч для сборной Канады. «Кленовые листья» на старте турнира потерпели три поражения подряд, но победа над Норвегией в среду вернула им надежду на выход в четвертьфинал. А успех в матче с прямым конкурентом поднимал североамериканцев практически вплотную к зоне плей-офф. При этом соперник выиграл на ЧМ три встречи из четырёх (две — в серии буллитов) и на достигнутом останавливаться не собирался.
Но поначалу казалось, что в отчётном противостоянии подопечным Юрия Михайлиса ничего не светит. Уже на шестой минуте Эндрю Манджапане из кучи малы у чужих ворот отправил снаряд в сетку и реализовал большинство. А в самом начале второго периода Адам Хенрик удвоил преимущество команды.
Однако казахстанцам, как и в предыдущей игре с Германией, удалось совершить впечатляющий камбэк. На этот раз главным героем в составе коллектива стал сын главного тренера Никита Михайлис. Нападающий «Барыса» дважды точными бросками завершал фирменные быстрые контратаки команды и возродил интригу.
К сожалению, сил на третий период у команды не хватило. На 48-й минуте Коул Перфетти после эффектной передачи Джарета Андерсон-Долана вновь вывел сборную Канады вперёд, а незадолго до финальной сирены Коннор Браун поразил уже пустые ворота оппонента — 4:2. Так «кленовые листья» одержали вторую победу подряд и до двух очков сократили отставание от зоны плей-офф. Особенно в их ростере стоит отметить Хенрика, который во втором матче подряд набрал три балла за результативность.
Осечка хозяев турнира
Весьма кстати для канадцев оказалось и поражение Латвии от Норвегии в серии буллитов. Теперь прибалты, замыкающие первую четвёрку октета, опережают маститого оппонента всего на два балла. Любопытно, что хозяева турнира во второй раз вынуждены были определять победителя в послематчевой серии и вновь проиграли. Ранее их огорчил Казахстан — 2:3.
Отчётная встреча началась для коллектива Боба Хартли не очень удачно. Уже на четвёртой минуте Сондре Ольден открыл счёт. Однако латышам быстро удалось перевернуть ход неудачно складывающегося матча. Голы Ренарса Крастенбергса и Рональда Кениньша обеспечили им минимальное преимущество.
Однако на начало второго периода команда вновь вышла без должного настроя и тут же позволила отличиться Кену-Андре Олимбу. Причём ему удалось забить в меньшинстве. На старте заключительной 20-минутки ситуация вновь повторилась — Матиас Эмилио Петтерсен вывел скандинавов вперёд. Но Кристиан Рубинс помог Латвии перевести игру в овертайм.
В серии буллитов же главными героями в итоге стали вратари. Матис Кивлениекс совершил три сейва, но этого оказалось недостаточно для победы, поскольку его партнёры реализовали лишь одну попытку. В результате решающим оказался бросок Микаэля Хаги.