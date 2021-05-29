Второе поражение Латвии по буллитам и пять пропущенных шайб Белоруссии: чем запомнился восьмой день ЧМ по хоккею

Сборная Канады одержала вторую победу подряд и сократила отрыв от зоны плей-офф. Белоруссия уступила Дании, пропустив пять шайб, из них четыре — менее чем за восемь минут в заключительном периоде. Швеция позволила Великобритании открыть счёт, но затем не оставила сопернику шансов. А Латвия в серии буллитов оказалась слабее Норвегии. Чем запомнился восьмой день чемпионата мира по хоккею — в материале RT.

Волевая победа Швеции

Четверг стал по-настоящему грустным днём для шведских болельщиков. Их сборная потерпела поражение от чехов, ведя по ходу матча в две шайбы, и опустилась на последнее место в группе А. В пятницу им нужна была победа над Великобританией. Правда, соперник вовсе не желал мириться с ролью аутсайдера и в предыдущей встрече даже нанёс поражение Белоруссии, добившись первого успеха в основное время на первенствах планеты за 59 лет.

И в матче с «Тре крунур» поначалу казалось, что подопечные Питера Расселла могут совершить ещё одну сенсацию. Уже на восьмой минуте Лиам Кирк убежал в быструю контратаку и отправил шайбу в сетку. При этом она залетела в створ вместе с его партнёром по команде, который сбил Виктора Фаста. Но судья гол засчитал. Таким образом, в активе задрафтованного в НХЛ форварда на турнире значатся уже пять шайб в пяти матчах, и он лидирует в гонке снайперов первенства.

Но шведы достаточно быстро отыгрались, реализовав большинство. Отличился Маркус Сёренсен. А в середине второго периода Йонатан Пудас мощным броском под перекладину вывел фаворита вперёд. Следом ворота Бена Боунса, совершившего в итоге невероятные 52 сейва, поразил Марио Кемпе. А незадолго до финальной сирены нападающий ЦСКА оформил дубль. Также стоит отметить набравшего три балла за результативность Сёренсена.

Второе поражение Белоруссии подряд

А вот по сборной Белоруссии поражение в матче с Великобританией, кажется, нанесло серьёзный удар. Если до того они на равных боролись с чехами и шведами, а последних даже обыграли, то теперь уступили сопоставимой по классу Дании.

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Причём первые два периода не предвещали коллективу Михаила Захарова серьёзных проблем. Уже на третьей минуте Артём Демков открыл счёт. Правда, Николай Мейер быстро восстановил статус-кво, реализовав большинство. Следом Сергей Дрозд получил удаление до конца игры за удар в голову Юлиану Якобсену.

Но белорусы выстояли, а в середине матча даже вновь вышли вперёд. На этот раз уже им удалось наказать соперника за излишнюю грубость. Йеспер Йенсен получил две минуты штрафа, и Михаил Стефанович практически сразу реализовал большинство, отметившись мощным результативным броском с кистей.

Что случилось с командой в заключительном периоде, сказать сложно, ведь на этом отрезке она пропустила четыре шайбы менее чем за восемь минут. Давление датчан становилось всё серьёзнее, в конце концов оборона оппонента не выдержала и голы посыпались один за другим. Чужие ворота в итоге поразили Маттиас Асперуп, Матиас Фром, Маркус Лауридсен и Александер Труэ.

Таким образом, белорусы потерпели четвёртое поражение на турнире и опустились на последнее место в группе А. Датчане с восемью очками вернулись в зону плей-офф, вытеснив оттуда шведов.

Восхождение Канады

В группе B состоялся во многом ключевой матч для сборной Канады. «Кленовые листья» на старте турнира потерпели три поражения подряд, но победа над Норвегией в среду вернула им надежду на выход в четвертьфинал. А успех в матче с прямым конкурентом поднимал североамериканцев практически вплотную к зоне плей-офф. При этом соперник выиграл на ЧМ три встречи из четырёх (две — в серии буллитов) и на достигнутом останавливаться не собирался.

Но поначалу казалось, что в отчётном противостоянии подопечным Юрия Михайлиса ничего не светит. Уже на шестой минуте Эндрю Манджапане из кучи малы у чужих ворот отправил снаряд в сетку и реализовал большинство. А в самом начале второго периода Адам Хенрик удвоил преимущество команды.

Однако казахстанцам, как и в предыдущей игре с Германией, удалось совершить впечатляющий камбэк. На этот раз главным героем в составе коллектива стал сын главного тренера Никита Михайлис. Нападающий «Барыса» дважды точными бросками завершал фирменные быстрые контратаки команды и возродил интригу.

К сожалению, сил на третий период у команды не хватило. На 48-й минуте Коул Перфетти после эффектной передачи Джарета Андерсон-Долана вновь вывел сборную Канады вперёд, а незадолго до финальной сирены Коннор Браун поразил уже пустые ворота оппонента — 4:2. Так «кленовые листья» одержали вторую победу подряд и до двух очков сократили отставание от зоны плей-офф. Особенно в их ростере стоит отметить Хенрика, который во втором матче подряд набрал три балла за результативность.

Осечка хозяев турнира

Весьма кстати для канадцев оказалось и поражение Латвии от Норвегии в серии буллитов. Теперь прибалты, замыкающие первую четвёрку октета, опережают маститого оппонента всего на два балла. Любопытно, что хозяева турнира во второй раз вынуждены были определять победителя в послематчевой серии и вновь проиграли. Ранее их огорчил Казахстан — 2:3.

Отчётная встреча началась для коллектива Боба Хартли не очень удачно. Уже на четвёртой минуте Сондре Ольден открыл счёт. Однако латышам быстро удалось перевернуть ход неудачно складывающегося матча. Голы Ренарса Крастенбергса и Рональда Кениньша обеспечили им минимальное преимущество.

Однако на начало второго периода команда вновь вышла без должного настроя и тут же позволила отличиться Кену-Андре Олимбу. Причём ему удалось забить в меньшинстве. На старте заключительной 20-минутки ситуация вновь повторилась — Матиас Эмилио Петтерсен вывел скандинавов вперёд. Но Кристиан Рубинс помог Латвии перевести игру в овертайм.

В серии буллитов же главными героями в итоге стали вратари. Матис Кивлениекс совершил три сейва, но этого оказалось недостаточно для победы, поскольку его партнёры реализовали лишь одну попытку. В результате решающим оказался бросок Микаэля Хаги.