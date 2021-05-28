Глава Федерации хоккея Латвии прокомментировал замену флага Белоруссии на ЧМ в Риге
- © Григорий Сысоев
- РИА Новости
«Мне не понравилось решение о замене флага Белоруссии. Политика никак не должна быть связана с чемпионатом мира. Политики явно используют спорт в своих целях», — цитирует Калвитиса LSM.
Глава ФХЛ заявил, что в знак солидарности со сборной Белоруссии несколько команд выразили желание снять свои флаги.
«Я обеспокоен тем, что безопасность флага Латвии может быть поставлена под угрозу на следующем чемпионате мира», — сказал он.
Напомним, по распоряжению Стакиса в центре Риги флаг Белоруссии был заменён на красно-белую символику оппозиции. Красно-белый флаг появился на площади, на которой расположены флаги стран — участниц чемпионата мира по хоккею 2021 года.
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель назвал произошедшее недопустимым и призвал вернуть назад флаг Белоруссии или убрать флаг IIHF.
Ранее президент Латвии высказался о замене флага Белоруссии на ЧМ в Риге.