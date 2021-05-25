Президент Латвии высказался о замене флага Белоруссии на ЧМ в Риге

Президент Латвии Эгилс Левитс прокомментировал замену государственного флага Белоруссии мэром Риги Мартинсом Стакисом во время проходящего в городе чемпионата мира по хоккею.

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«Замена флага Белоруссии — это адекватная политическая реакция и сигнал, что мы не признаём правящий режим в этом государстве», — заявил глава государства в эфире местного телеканала ТV3. 24 мая городские власти Риги подняли оппозиционный бело-красно-белый флаг вместо государственного флага Белоруссии среди флагов стран — участниц чемпионата мира по хоккею. Ранее в Госдуме поддержали требования IIHF вернуть флаг Белоруссии в Риге.