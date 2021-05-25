Президент Латвии высказался о замене флага Белоруссии на ЧМ в Риге

Короткая ссылка
Президент Латвии Эгилс Левитс прокомментировал замену государственного флага Белоруссии мэром Риги Мартинсом Стакисом во время проходящего в городе чемпионата мира по хоккею.
Президент Латвии высказался о замене флага Белоруссии на ЧМ в Риге
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Замена флага Белоруссии — это адекватная политическая реакция и сигнал, что мы не признаём правящий режим в этом государстве», — заявил глава государства в эфире местного телеканала ТV3.

24 мая городские власти Риги подняли оппозиционный бело-красно-белый флаг вместо государственного флага Белоруссии среди флагов стран — участниц чемпионата мира по хоккею.

Ранее в Госдуме поддержали требования IIHF вернуть флаг Белоруссии в Риге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить