Президент Латвии высказался о замене флага Белоруссии на ЧМ в Риге
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«Замена флага Белоруссии — это адекватная политическая реакция и сигнал, что мы не признаём правящий режим в этом государстве», — заявил глава государства в эфире местного телеканала ТV3.
24 мая городские власти Риги подняли оппозиционный бело-красно-белый флаг вместо государственного флага Белоруссии среди флагов стран — участниц чемпионата мира по хоккею.
Ранее в Госдуме поддержали требования IIHF вернуть флаг Белоруссии в Риге.