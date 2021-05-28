Орлов и Тарасенко провели тренировку в составе сборной России перед матчем со Швейцарией

Сборная России провела тренировку перед матчем группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года с национальной командой Швейцарии.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), защитник Дмитрий Орлов и нападающий Владимир Тарасенко провели первую тренировку на льду после карантина.

Нападающий Константин Окулов занимался по индивидуальной программе.

Игроки занимались в следующих сочетаниях:

Группа 1

Вратари: Самонов, Бочаров.

Белые: Нестеров — Задоров, Слепышев — Воронков — Шалунов.

Синие: Гавриков — Проворов, Толчинский — Карнаухов — Барабанов.

Красные: Ожиганов — Рафиков, Галимов — Морозов — Бурдасов.

Чёрные: Дронов — Орлов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин.

Группа 2

Вратари: Бочаров, Федотов.

Зуб, Кузьменко, Григоренко, Тарасенко.

После четырёх матчей группового этапа чемпионата мира сборная России с девятью очками занимает второе место в группе А.

Матч Швейцария — Россия состоится 29 мая. Встреча пройдёт в Олимпийском спортивном центре в Риге. Начало игры — в 16:15 мск.

Ранее сообщалось, что Бобровский присоединится к сборной России на ЧМ по хоккею в Риге 29 мая.