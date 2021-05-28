Орлов и Тарасенко провели тренировку в составе сборной России перед матчем со Швейцарией
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Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), защитник Дмитрий Орлов и нападающий Владимир Тарасенко провели первую тренировку на льду после карантина.
Нападающий Константин Окулов занимался по индивидуальной программе.
Игроки занимались в следующих сочетаниях:
Группа 1
Вратари: Самонов, Бочаров.
Белые: Нестеров — Задоров, Слепышев — Воронков — Шалунов.
Синие: Гавриков — Проворов, Толчинский — Карнаухов — Барабанов.
Красные: Ожиганов — Рафиков, Галимов — Морозов — Бурдасов.
Чёрные: Дронов — Орлов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин.
Группа 2
Вратари: Бочаров, Федотов.
Зуб, Кузьменко, Григоренко, Тарасенко.
После четырёх матчей группового этапа чемпионата мира сборная России с девятью очками занимает второе место в группе А.
Матч Швейцария — Россия состоится 29 мая. Встреча пройдёт в Олимпийском спортивном центре в Риге. Начало игры — в 16:15 мск.
Ранее сообщалось, что Бобровский присоединится к сборной России на ЧМ по хоккею в Риге 29 мая.