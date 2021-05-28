Защитник сборной России рассказал о карантине на ЧМ по хоккею

Короткая ссылка
Защитник сборной России Дмитрий Орлов рассказал, как добирался в расположение национальной команды на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Риге.
Защитник сборной России рассказал о карантине на ЧМ по хоккею
  • РИА Новости

«Я прилетал в Москву, чтобы сделать шенгенскую визу, а после этого полетел в Ригу, чтобы успеть просидеть карантин. Тяжёлый перелёт, сутки не спал, но сейчас уже восстановился», — цитирует Орлова «Чемпионат».

Защитник также рассказал о том, как провёл карантин.

«Тренировались в номере. Тяжело сидеть в одной комнате и никуда не выходить, но таковы правила», — сказал он.

По словам Орлова, ему приятно снова поработать с главным тренером сборной России Валерием Брагиным.

«Мы будем выкладываться и стараться выиграть», — сказал защитник.

После четырёх матчей группового этапа чемпионата мира сборная России с девятью очками занимает второе место в группе А.

Ранее Орлов высказался о конкуренции в обороне сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить