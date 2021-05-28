Защитник сборной России рассказал о карантине на ЧМ по хоккею
- РИА Новости
«Я прилетал в Москву, чтобы сделать шенгенскую визу, а после этого полетел в Ригу, чтобы успеть просидеть карантин. Тяжёлый перелёт, сутки не спал, но сейчас уже восстановился», — цитирует Орлова «Чемпионат».
Защитник также рассказал о том, как провёл карантин.
«Тренировались в номере. Тяжело сидеть в одной комнате и никуда не выходить, но таковы правила», — сказал он.
По словам Орлова, ему приятно снова поработать с главным тренером сборной России Валерием Брагиным.
«Мы будем выкладываться и стараться выиграть», — сказал защитник.
После четырёх матчей группового этапа чемпионата мира сборная России с девятью очками занимает второе место в группе А.
Ранее Орлов высказался о конкуренции в обороне сборной России.