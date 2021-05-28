Защитник сборной России рассказал о карантине на ЧМ по хоккею

Защитник сборной России Дмитрий Орлов рассказал, как добирался в расположение национальной команды на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Риге.

«Я прилетал в Москву, чтобы сделать шенгенскую визу, а после этого полетел в Ригу, чтобы успеть просидеть карантин. Тяжёлый перелёт, сутки не спал, но сейчас уже восстановился», — цитирует Орлова «Чемпионат».

Защитник также рассказал о том, как провёл карантин.

«Тренировались в номере. Тяжело сидеть в одной комнате и никуда не выходить, но таковы правила», — сказал он.

По словам Орлова, ему приятно снова поработать с главным тренером сборной России Валерием Брагиным.

«Мы будем выкладываться и стараться выиграть», — сказал защитник.

После четырёх матчей группового этапа чемпионата мира сборная России с девятью очками занимает второе место в группе А.

Ранее Орлов высказался о конкуренции в обороне сборной России.