Орлов высказался о конкуренции в обороне сборной России

Защитник сборной России Дмитрий Орлов поделился мнением о составе национальной команды на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Риге.

«Всегда, когда приезжаешь в сборную, хочешь только побеждать. Игры покажут, кто и сколько сыграет. Нет такого, что я буду смотреть кому-то в спину. Мы делаем одно дело», — цитирует Орлова «Чемпионат».

Защитник отметил, что всегда с удовольствием приезжает в национальную команду.

«Всё нужно доказывать своими поступками», — сказал он.

«Ребята пожелали удачи, выиграть золото. Жаль, что их нет с нами. Но у нас здесь есть команда, надо играть теми, кто есть», — сказал он.

После четырёх матчей группового этапа чемпионата мира сборная России с девятью очками занимает второе место в группе А.

Ранее Орлов выразил сожаление по поводу отсутствия Кузнецова, Овечкина и Самсонова на ЧМ.