Орлов высказался о конкуренции в обороне сборной России

Короткая ссылка
Защитник сборной России Дмитрий Орлов поделился мнением о составе национальной команды на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Риге.
Орлов высказался о конкуренции в обороне сборной России
  • ©fhr.ru

«Всегда, когда приезжаешь в сборную, хочешь только побеждать. Игры покажут, кто и сколько сыграет.  Нет такого, что я буду смотреть кому-то в спину. Мы делаем одно дело», — цитирует Орлова «Чемпионат».

Защитник отметил, что всегда с удовольствием приезжает в национальную команду.

«Всё нужно доказывать своими поступками», — сказал он.

«Ребята пожелали удачи, выиграть золото. Жаль, что их нет с нами. Но у нас здесь есть команда, надо играть теми, кто есть», — сказал он.

После четырёх матчей группового этапа чемпионата мира сборная России с девятью очками занимает второе место в группе А.

Ранее Орлов выразил сожаление по поводу отсутствия Кузнецова, Овечкина и Самсонова на ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить