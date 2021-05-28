Орлов выразил сожаление из-за отсутствия Кузнецова, Овечкина и Самсонова на ЧМ

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Защитник сборной России Дмитрий Орлов прокомментировал приезд в расположение национальной команды на чемпионат мира по хоккею 2021 года в Риге.
Орлов выразил сожаление из-за отсутствия Кузнецова, Овечкина и Самсонова на ЧМ
  • Reuters

«У нас был плей-офф, фокусировались на своих играх, не было особой возможности следить за чемпионатом мира. Вчера смотрел матч Швеции и Чехии. Все будут биться, выкладываться, чтобы выйти в плей-офф. Нам нужно быть готовыми и не расслабляться», — цитирует Орлова «Чемпионат».

Защитник выразил сожаление из-за отсутствия Евгения Кузнецова, Александра Овечкина и Ильи Самсонова на чемпионате мира.

«Ребята пожелали удачи, выиграть золото. Жаль, что их нет с нами. Но у нас здесь есть команда, надо играть теми, кто есть», — сказал он.

После четырёх матчей группового этапа чемпионата мира сборная России с 9 очками занимает второе место в группе А.

Ранее Ротенберг рассказал о тренировках Орлова и Тарасенко на карантине.

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