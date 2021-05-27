Ротенберг рассказал о тренировках Орлова и Тарасенко на карантине
- РИА Новости
«У Тарасенко есть велосипед, он крутит его в номере, готовится. У нас есть программа работы через Zoom с тренерами по ОФП, он будет работать по ней», — цитирует Ротенберга ТАСС.
По его словам, так же будет тренироваться и Дмитрий Орлов.
«Работа продолжается», — подытожил он.
Напомним, что Орлов и Тарасенко прибыли в Ригу после вылета из плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли. По регламенту чемпионата мира, игрокам необходимо отсидеть обязательный трёхдневный карантин из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что сборная России победила Данию на ЧМ-2021 по хоккею.