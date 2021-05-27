Ротенберг рассказал о тренировках Орлова и Тарасенко на карантине

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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал о том, как проходят тренировки игроков сборной России Дмитрия Орлова и Владимира Тарасенко во время трёхдневного карантина на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Риге.
Ротенберг рассказал о тренировках Орлова и Тарасенко на карантине
  • РИА Новости

«У Тарасенко есть велосипед, он крутит его в номере, готовится. У нас есть программа работы через Zoom с тренерами по ОФП, он будет работать по ней», — цитирует Ротенберга ТАСС.

По его словам, так же будет тренироваться и Дмитрий Орлов.

«Работа продолжается», — подытожил он.

Напомним, что Орлов и Тарасенко прибыли в Ригу после вылета из плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли. По регламенту чемпионата мира, игрокам необходимо отсидеть обязательный трёхдневный карантин из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что сборная России победила Данию на ЧМ-2021 по хоккею.

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