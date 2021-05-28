Латвия по буллитам уступила Норвегии на чемпионате мира по хоккею
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу норвежской команды.
За сборную Латвии забили Ренарс Крастенбергс, Рональд Кениньш и Кристиан Рубинс.
В составе сборной Норвегии отличились Сондре Ольден, Кен-Андре Олимб и Матиас Эмилио Петтерсен. В серии послематчевых буллитов победный бросок исполнил Микаэль Хага.
Для норвежцев эта победа стала второй на чемпионате мира, а хозяева турнира потерпели третье поражение.
Ранее сообщалось, что Дания обыграла Белоруссию в матче ЧМ по хоккею.