Латвия по буллитам уступила Норвегии на чемпионате мира по хоккею

Сборная Латвии потерпела поражение от национальной команды Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу норвежской команды.

За сборную Латвии забили Ренарс Крастенбергс, Рональд Кениньш и Кристиан Рубинс.

В составе сборной Норвегии отличились Сондре Ольден, Кен-Андре Олимб и Матиас Эмилио Петтерсен. В серии послематчевых буллитов победный бросок исполнил Микаэль Хага.

Для норвежцев эта победа стала второй на чемпионате мира, а хозяева турнира потерпели третье поражение.

Ранее сообщалось, что Дания обыграла Белоруссию в матче ЧМ по хоккею.