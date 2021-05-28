Дания обыграла Белоруссию в матче ЧМ по хоккею

Сборная Дании одержала победу над национальной командой Белоруссии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.

Reuters

Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу датской команды. Победу сборной Дании принесли шайбы Николая Мейера, Маттиаса Асперупа, Матиаса Фрома, Маркуса Лауридсена и Александера Труэ. В составе сборной Белоруссии забили Артём Демков и Михаил Стефанович. Для датской команды эта победа стала третьей на чемпионате мира, белорусские хоккеисты потерпели четвёртое поражение. Ранее сообщалось, что Швеция разгромила Великобританию на ЧМ-2021 по хоккею.