Дания обыграла Белоруссию в матче ЧМ по хоккею
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу датской команды.
Победу сборной Дании принесли шайбы Николая Мейера, Маттиаса Асперупа, Матиаса Фрома, Маркуса Лауридсена и Александера Труэ.
В составе сборной Белоруссии забили Артём Демков и Михаил Стефанович.
Для датской команды эта победа стала третьей на чемпионате мира, белорусские хоккеисты потерпели четвёртое поражение.
Ранее сообщалось, что Швеция разгромила Великобританию на ЧМ-2021 по хоккею.