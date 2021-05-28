Дания обыграла Белоруссию в матче ЧМ по хоккею

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Сборная Дании одержала победу над национальной командой Белоруссии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.
Дания обыграла Белоруссию в матче ЧМ по хоккею
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу датской команды.

Победу сборной Дании принесли шайбы Николая Мейера, Маттиаса Асперупа, Матиаса Фрома, Маркуса Лауридсена и Александера Труэ.

В составе сборной Белоруссии забили Артём Демков и Михаил Стефанович.

Для датской команды эта победа стала третьей на чемпионате мира, белорусские хоккеисты потерпели четвёртое поражение.

Ранее сообщалось, что Швеция разгромила Великобританию на ЧМ-2021 по хоккею.

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