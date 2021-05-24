Битва за лидерство в группе: Россия играет со Словакией на ЧМ-2021 по хоккею

Сборная России играет со Словакией в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею в Латвии. Подопечные Валерия Брагина набрали шесть очков в матчах с Чехией и Великобританией, а теперь постараются одержать третью победу подряд. При этом Словакия также пока не проигрывала на турнире. RT ведёт текстовую трансляцию встречи.

РИА Новости

© Григорий Сысоев