Битва за лидерство в группе: Россия играет со Словакией на ЧМ-2021 по хоккею
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
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24 мая 2021
Итак, матч между сборными России и Словакии начался! (1')
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Перед игрой бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов назвал отечественную команду первым серьёзным соперником словаков на турнире.
«За последние годы словаки несколько сдали свои позиции. В начале 2000-х они были даже чемпионами мира, а сейчас это команда-середняк», — заявил Крикунов.
При этом он отметил, что для подопечных Валерия Брагина главным является настрой на данный матч.
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Между тем сегодня определились хоккеисты НХЛ, которые в ближайшее время приедут в расположение сборной России. Это форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, а также два игрока «Вашингтона» — вратарь Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов. А вот их одноклубник Александр Овечкин национальной команде не поможет «из-за большого количества повреждений».
⚡Александр Овечкин не сможет принять участиe в ЧМ из-за большого количества повреждений, полученных в матчах регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ— Хоккей России (@russiahockey) May 24, 2021
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Стал известен стартовый состав сборной России на предстоящую игру. Место в воротах на этот раз займёт Самонов, который отдыхал в матче с Великобританией.
Состав на игру против Словакии ✊— Хоккей России (@russiahockey) May 24, 2021
⠀#россиявмоемсердцеpic.twitter.com/fr9XUq9GP5
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Любопытно, что нынешнее противостояние команд станет 17-м в рамках первенств планеты. В 16 предыдущих Россия одержала десять побед при трёх ничьих и таком же количестве поражений. Последние две игры в рамках ЧМ-2017 и ЧМ-2018 отечественная дружина выиграла с общим счётом — 10:0. Дважды пути коллективов пересекались в финале. В 2002-м в Гётеборге словаки оказались сильнее — 4:3, а спустя десять лет в Хельсинки уступили без шансов — 2:6.
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Словаки так же, как Россия и Швейцария, набрали шесть баллов. Сначала они уверенно обыграли Белоруссию — 5:2, а затем неожиданно скромно расправились с Великобританией — 2:1.
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Напомним, отечественная команда на старте турнира одержала две победы. Сначала она за 19 секунд до финальной сирены забросила решающую шайбу чехам — 4:3, а затем не оставила ни малейших шансов Великобритании. Таким образом, в активе подопечных Валерия Брагина, которые попали в группу А, значатся шесть очков.
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Здравствуйте, уважаемые читатели! RT предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею в Латвии между сборными России и Словакии. Встреча начнётся в 16:15 (мск).