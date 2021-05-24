Битва за лидерство в группе: Россия играет со Словакией на ЧМ-2021 по хоккею

Короткая ссылка
Артём Андриянов
Сборная России играет со Словакией в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею в Латвии. Подопечные Валерия Брагина набрали шесть очков в матчах с Чехией и Великобританией, а теперь постараются одержать третью победу подряд. При этом Словакия также пока не проигрывала на турнире. RT ведёт текстовую трансляцию встречи.
Битва за лидерство в группе: Россия играет со Словакией на ЧМ-2021 по хоккею
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Автообновление

  • 24 мая 2021

    Итак, матч между сборными России и Словакии начался! (1')

  • Перед игрой бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов назвал отечественную команду первым серьёзным соперником словаков на турнире.

    «За последние годы словаки несколько сдали свои позиции. В начале 2000-х они были даже чемпионами мира, а сейчас это команда-середняк», — заявил Крикунов.

    При этом он отметил, что для подопечных Валерия Брагина главным является настрой на данный матч.

  • Между тем сегодня определились хоккеисты НХЛ, которые в ближайшее время приедут в расположение сборной России. Это форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, а также два игрока «Вашингтона» — вратарь Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов. А вот их одноклубник Александр Овечкин национальной команде не поможет «из-за большого количества повреждений».

  • Стал известен стартовый состав сборной России на предстоящую игру. Место в воротах на этот раз займёт Самонов, который отдыхал в матче с Великобританией.

  • Любопытно, что нынешнее противостояние команд станет 17-м в рамках первенств планеты. В 16 предыдущих Россия одержала десять побед при трёх ничьих и таком же количестве поражений. Последние две игры в рамках ЧМ-2017 и ЧМ-2018 отечественная дружина выиграла с общим счётом — 10:0. Дважды пути коллективов пересекались в финале. В 2002-м в Гётеборге словаки оказались сильнее — 4:3, а спустя десять лет в Хельсинки уступили без шансов — 2:6. 

  • Словаки так же, как Россия и Швейцария, набрали шесть баллов. Сначала они уверенно обыграли Белоруссию — 5:2, а затем неожиданно скромно расправились с Великобританией — 2:1.

  • Напомним, отечественная команда на старте турнира одержала две победы. Сначала она за 19 секунд до финальной сирены забросила решающую шайбу чехам — 4:3, а затем не оставила ни малейших шансов Великобритании. Таким образом, в активе подопечных Валерия Брагина, которые попали в группу А, значатся шесть очков.

  • Здравствуйте, уважаемые читатели! RT предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею в Латвии между сборными России и Словакии. Встреча начнётся в 16:15 (мск).

Загрузить ещё
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить