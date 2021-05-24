Ротенберг назвал сроки приезда Орлова, Самсонова и Тарасенко на ЧМ-2021

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг сообщил, что вратарь и защитник «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов и Дмитрий Орлов, а также нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко в ближайшее время присоединятся к национальной команде.

«Те, у кого есть виза, — Самсонов и Тарасенко — могут приехать раньше на день, Орлов — на день позже, так как ему нужно лететь в Москву. Мы сделаем ему визу», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Он отметил, что из-за карантина в Латвии Орлов будет обязан три дня сидеть в номере, а затем три дня тренироваться с командой, прежде чем сможет играть.

Ранее сообщалось, что Овечкин не сыграет за сборную России на ЧМ-2021.