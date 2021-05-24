Ротенберг назвал сроки приезда Орлова, Самсонова и Тарасенко на ЧМ-2021

Короткая ссылка
Глава штаба сборной России Роман Ротенберг сообщил, что вратарь и защитник «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов и Дмитрий Орлов, а также нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко в ближайшее время присоединятся к национальной команде.
Ротенберг назвал сроки приезда Орлова, Самсонова и Тарасенко на ЧМ-2021
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

«Те, у кого есть виза, — Самсонов и Тарасенко — могут приехать раньше на день, Орлов — на день позже, так как ему нужно лететь в Москву. Мы сделаем ему визу», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Он отметил, что из-за карантина в Латвии Орлов будет обязан три дня сидеть в номере, а затем три дня тренироваться с командой, прежде чем сможет играть.

Ранее сообщалось, что Овечкин не сыграет за сборную России на ЧМ-2021.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить