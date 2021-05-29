Карнаухов снова вывел сборную России по хоккею вперёд в матче со Швейцарией
Сборная России по хоккею второй раз повела в матче группового этапа чемпионата мира в Риге со Швейцарией.
- Reuters
На 51-й минуте Сергей Толчинский поборолся с защитником швейцарской команды и отдал на Павла Карнаухова, который поразил ворота соперника.
Ранее сообщалось, что Швейцария сравняла счёт в матче с Россией на ЧМ по хоккею.
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