Карнаухов снова вывел сборную России по хоккею вперёд в матче со Швейцарией

Сборная России по хоккею второй раз повела в матче группового этапа чемпионата мира в Риге со Швейцарией.

Reuters

На 51-й минуте Сергей Толчинский поборолся с защитником швейцарской команды и отдал на Павла Карнаухова, который поразил ворота соперника. Ранее сообщалось, что Швейцария сравняла счёт в матче с Россией на ЧМ по хоккею.