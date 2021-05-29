Каменский — о матче со Швейцарией: хоккеисты сборной России оживают

Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал победу сборной России по хоккею над Швейцарией в матче группового этапа чемпионата мира 2021 года в Риге.

«Тяжело начали, но перебороли себя и добились победы. Не люблю выделять конкретного хоккеиста — играла вся команда. Да, Толчинский молодец, реализовал свои моменты, но я видел труд всей команды, поэтому тяжело выделять Сергея», — цитирует эксперта Sport24.

При этом он признался, что его радует наличие в сборной России игрока, способного решать какие-то эпизоды.

«Радует, что ребята оживают, горят желанием выиграть. Игра в обороне выглядит всё надёжнее и надёжнее. Много бросков блокируют защитники, помогают вратарю», — добавил Каменский.

Россияне обыграли Швейцарию со счётом 4:1.

Подопечные Валерия Брагина набрали 12 очков и поднялись на первое место группы A. В следующем матче, который состоится 31 мая, Россия сыграет со Швецией.

Ранее тренер сборной Швейцарии по хоккею назвал равной игру с Россией на ЧМ-2021.