Каменский — о матче со Швейцарией: хоккеисты сборной России оживают
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«Тяжело начали, но перебороли себя и добились победы. Не люблю выделять конкретного хоккеиста — играла вся команда. Да, Толчинский молодец, реализовал свои моменты, но я видел труд всей команды, поэтому тяжело выделять Сергея», — цитирует эксперта Sport24.
При этом он признался, что его радует наличие в сборной России игрока, способного решать какие-то эпизоды.
«Радует, что ребята оживают, горят желанием выиграть. Игра в обороне выглядит всё надёжнее и надёжнее. Много бросков блокируют защитники, помогают вратарю», — добавил Каменский.
Россияне обыграли Швейцарию со счётом 4:1.
Подопечные Валерия Брагина набрали 12 очков и поднялись на первое место группы A. В следующем матче, который состоится 31 мая, Россия сыграет со Швецией.
Ранее тренер сборной Швейцарии по хоккею назвал равной игру с Россией на ЧМ-2021.