Тренер сборной Швейцарии по хоккею назвал равной игру с Россией на ЧМ-2021

Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер высказался о прошедшем матче с Россией на групповом этапе чемпионата мира 2021 года в Риге.

«Хорошая игра, на высоких скоростях, мы играли хорошо. Права на ошибку особо не было, к сожалению, мы допустили две ошибки в третьем периоде, а Россия хорошо умеет за них наказывать. Они это сделали и в итоге выиграли. Это была абсолютно равная игра, которая могла закончиться в любую сторону», — цитирует Фишера «Чемпионат».

По его мнению, его команда владела преимуществом в начале второго периода, а потом произошло несколько ошибок и Россия стала действовать больше времени в зоне швейцарцев. Он также считает, что сопернику повезло во втором голе, а во время третьей шайбы сборной России защитник потерял равновесие.

«Индивидуальные ошибки, но в целом был равный матч. Если мы снова будем играть с Россией, то знаем, что делать. Толчинский первоклассно сыграл в моменте с третьим голом России. Это очень хороший снайпер, у России много опасных нападающих. Но и у нас тоже, просто сегодня их нападающие сыграли лучше, мы проиграли», — добавил Фишер.

Россияне обыграли Швейцарию со счётом 4:1.

Подопечные Валерия Брагина набрали 12 очков и поднялись на первое место группы A. В следующем матче, который состоится 31 мая, Россия сыграет со Швецией.

Ранее сообщалось, что сборной России по хоккею осталось набрать одно очко для выхода в плей-офф на ЧМ-2021.