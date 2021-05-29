Сборной России по хоккею осталось набрать одно очко для выхода в плей-офф на ЧМ-2021

Сборной России по хоккею осталось набрать одно очко для выхода из группы в плей-офф чемпионата мира 2021 года в Риге.

Reuters

Отечественная команда лидирует в группе A с 12 очками. России осталось встретиться со Швецией и Белоруссией на групповом этапе. Россияне обыграли Швейцарию со счётом 4:1. Подопечные Валерия Брагина набрали 12 очков и поднялись на первое место группы A. В следующем матче, который состоится 31 мая, Россия сыграет со Швецией. Ранее Борис Михайлов выразил мнение, что сборной России по хоккею нужно прибавлять к плей-офф ЧМ-2021.