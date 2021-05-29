Михайлов считает, что сборной России по хоккею нужно прибавлять к плей-офф ЧМ-2021

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отреагировал на победу сборной России над Швейцарией в групповом этапе чемпионата мира по хоккею в Риге.

«Сборная России провела собранную игру против Швейцарии, а концовка даже получилась результативной. Самое главное впечатление — это результат команды. К счастью, мы одержали важную победу. Всё идёт нормально, но к плей-офф национальная команда должна прибавлять», — цитирует Михайлова «Чемпионат».

Он отметил, что голкипер Александр Самонов провёл хорошую игру, но всё равно Сергей Бобровский будет предпочтительней в воротах. Тем не менее Михайлов считает, что решение по этому поводу должен принимать тренерский штаб.

«Победа над швейцарцами достигнута за счёт индивидуального мастерства. Особенно первая шайба — это стопроцентная заслуга Бурдасова. Да и Толчинский воспользовался ошибкой соперника… Самое главное, что победили», — добавил Михайлов.

Россияне обыграли Швейцарию со счётом 4:1.

Подопечные Валерия Брагина набрали 12 очков и поднялись на первое место группы A. В следующем матче, который состоится 31 мая, Россия сыграет со Швецией.

Ранее появился видеообзор матча сборных России и Швейцарии на ЧМ по хоккею.