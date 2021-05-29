Ротенберг считает, что сборные России и Швейцарии показали настоящий хоккей в матче ЧМ
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«Мы сегодня увидели хоккей на самых высоких скоростях, и, что понравилось, это был настоящий хоккей, где все игроки нашей сборной и соперника играли без какой-то грязи. Радует, что на таких высоких скоростях мы смогли по ходу матча ещё добавить, включить дополнительную скорость», — приводит слова Ротенберга ТАСС.
Сборная России победила команды Швейцарии со счётом 4:1. Команды суммарно набрали всего шесть минут штрафного времени за матч.
Ранее сообщалось, что сборной России по хоккею осталось набрать одно очко для выхода в плей-офф на ЧМ-2021.