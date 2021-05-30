Швейцария забросила шесть безответных шайб в ворота Белоруссии на ЧМ по хоккею
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 6:0.
В составе швейцарской команды дубль оформил Йоэль Вермин, а также по разу отличились Кристоф Берчи, Свен Андригетто, Грегори Хофман и Фабрис Херцог.
Швейцарцы набрали 12 очков и возглавили группу A. Белоруссия лишилась шансов на попадание в плей-офф турнира и находится на последнем, восьмом месте в группе.
Ранее Владислав Третьяк заявил, что сборная России обязана не пустить Швецию в плей-офф ЧМ-2021.