Швейцария забросила шесть безответных шайб в ворота Белоруссии на ЧМ по хоккею

Сборная Швейцарии по хоккею разгромила команду Белоруссии на чемпионате мира 2021 года в Риге.

Встреча завершилась со счётом 6:0.

В составе швейцарской команды дубль оформил Йоэль Вермин, а также по разу отличились Кристоф Берчи, Свен Андригетто, Грегори Хофман и Фабрис Херцог.

Швейцарцы набрали 12 очков и возглавили группу A. Белоруссия лишилась шансов на попадание в плей-офф турнира и находится на последнем, восьмом месте в группе.

Ранее Владислав Третьяк заявил, что сборная России обязана не пустить Швецию в плей-офф ЧМ-2021.