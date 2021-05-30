Швейцария забросила шесть безответных шайб в ворота Белоруссии на ЧМ по хоккею

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Сборная Швейцарии по хоккею разгромила команду Белоруссии на чемпионате мира 2021 года в Риге.
Швейцария забросила шесть безответных шайб в ворота Белоруссии на ЧМ по хоккею
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 6:0.

В составе швейцарской команды дубль оформил Йоэль Вермин, а также по разу отличились Кристоф Берчи, Свен Андригетто, Грегори Хофман и Фабрис Херцог.

Швейцарцы набрали 12 очков и возглавили группу A. Белоруссия лишилась шансов на попадание в плей-офф турнира и находится на последнем, восьмом месте в группе.

Ранее Владислав Третьяк заявил, что сборная России обязана не пустить Швецию в плей-офф ЧМ-2021.

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