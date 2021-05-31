Слепышев надеется, что сборная России победой над Швецией поздравит Брагина с днём рождения

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Форвард сборной России по хоккею Антон Слепышев выразил надежду, что команде удастся победой поздравить с днём рождения главного тренера Валерия Брагина.
Слепышев надеется, что сборная России победой над Швецией поздравит Брагина с днём рождения
  • РИА Новости

«У главного тренера сегодня день рождения. Конечно, собрались командой и поздравили. Мы готовимся к вечерней игре. Надеюсь, что будет ещё один подарок. Пожелали ему здоровья, всех благ, а также побед в спорте и в жизни. Нужно не подвести нашего главного тренера», — цитирует Слепышева «Матч ТВ».

31 мая Валерию Брагину исполнилось 65 лет. В этот же день в рамках группового этапа ЧМ сборная России сыграет со Швецией. Начало встречи — в 20:15 мск.

Ранее сообщалось, что Бобровский завершил карантин и примкнул к сборной России на ЧМ-2021.

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