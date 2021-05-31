Бобровский завершил карантин и примкнул к сборной России на ЧМ-2021
- РИА Новости
Об этом сообщается в официальном Twitter Федерации хоккея России. Вратарь прибыл в расположение сборной России на чемпионате мира в Риге 29 мая. После трёх тренировочных дней, отведённых по коронавирусному протоколу Международной федерации хоккея, Бобровский сможет принимать участие в играх с четвертьфинала.
До конца группового этапа сборной России осталось провести два матча: 31 мая против команды Швеции и 1 июня против Белоруссии.
Ранее тренер сборной Швеции заявил о намерении обыграть Россию.