Бобровский завершил карантин и примкнул к сборной России на ЧМ-2021

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Вратарь сборной России по хоккею и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский вышел с карантина и присоединился к национальной команде.
Бобровский завершил карантин и примкнул к сборной России на ЧМ-2021
  • РИА Новости

Об этом сообщается в официальном Twitter Федерации хоккея России. Вратарь прибыл в расположение сборной России на чемпионате мира в Риге 29 мая. После трёх тренировочных дней, отведённых по коронавирусному протоколу Международной федерации хоккея, Бобровский сможет принимать участие в играх с четвертьфинала.

До конца группового этапа сборной России осталось провести два матча: 31 мая против команды Швеции и 1 июня против Белоруссии.

Ранее тренер сборной Швеции заявил о намерении обыграть Россию.

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