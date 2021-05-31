Тренер сборной Швеции: намерены показать свой лучший хоккей и обыграть Россию
- РИА Новости
«Мы знаем, что с россиянами будет сложный матч. Сборная России очень хороша, они привезли много хороших игроков на турнир, поэтому мы должны провести свой лучший матч, чтобы обыграть их», — цитирует специалиста HockeySverige.
Он отметил, что у его команды есть хорошие шансы для выхода в плей-офф турнира.
«Если покажем свой лучший хоккей, то сможем обыграть сборную России. Это то, что мы и планируем сделать», — добавил Гарпенлёв.
Матч состоится 31 мая. Начало — в 20:15 мск.
Ранее сообщалось, что Швеция обыграла Словакию в матче чемпионата мира по хоккею.