«Мы для всех — главный раздражитель»: Терещенко о перспективах сборной России на ЧМ по хоккею и приезде Бобровского

Сборная России на первенстве планеты по хоккею в Латвии для всех является серьёзным раздражителем. Об этом в интервью RT заявил трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко. По его словам, именно на игру с отечественной командой соперники настраиваются по-особенному. Эксперт также предположил, что подопечные Валерия Брагина способны побороться в Риге за золото, объяснил, почему важен приезд вратаря «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского и раскрыл секрет успеха коллектива.

«Поводов для переживаний не вижу. Сейчас важно просто набирать очки»

— Сборная России во втором матче подряд одержала непростую победу над соперником среднего класса. Это повод для тревоги?

— Я бы не назвал сборную Швейцарии средней командой. Напротив, она уже давно приближается к лидерам мирового хоккея. Насчёт Дании соглашусь. Это коллектив на несколько голов ниже России. Матч со швейцарцами получился достаточно интересным. Хорошо, что ребята одержали победу, хотя им пришлось нелегко. Но поводов для переживаний я не вижу. Сейчас важно просто набирать очки. Ведь по большому счёту шайбы забрасываются. Меньше пропустили — выиграли, вот и всё. Самое главное — результат. Дальше уже задача Валерия Брагина заключается в отработке действий в той или иной зоне.

— Не возникло ощущения, что до гола Антона Бурдасова у россиян в матче со Швейцарией получалось не многое?

— Соглашусь. На протяжении полутора периодов шла очень нервозная игра. Но после того как Нико Хишир сравнял счёт, отечественные хоккеисты по большому счёту контролировали ход матча и потом быстро забросили две свои шайбы, хотя моменты у швейцарцев тоже возникали. В эпизоде с голом Павла Карнаухова ребята здорово вывели снаряд из своей зоны. Это хоккей. Везёт тому, кто проявляет больше желания и совершает меньше ошибок.

— Что послужило причиной пропущенной шайбы? В целом подопечные Брагина надёжно действовали в обороне, но в заключительном периоде начали слишком многое позволять сопернику в атаке.

— Конечно, Андрес Амбюль сделал великолепную передачу, но мне кажется, он просто выполнял прострел, не глядя на партнёров. Дай ему ещё 100 попыток — и Амбюль ни одной не отдал бы. А так Хишир спокойно замкнул дальнюю штангу. Но и крайний нападающий россиян в данной ситуации допустил позиционный просчёт, не успев перехватить шайбу. В целом мне понравилось, как наша команда действовала в обороне. Помимо гола, можно вспомнить разве что эпизод с попаданием в перекладину. Швейцарцы больше вынуждены были играть по бортам.

— Не кажется ли вам, что скорый приезд в сборную вратаря из НХЛ несколько взбодрил Александра Самонова?

— Я бы не сказал, что он неудачно сыграл со словаками. На мой взгляд, на протяжении всего турнира Самонов действует достаточно уверенно и реально помогает сборной. Да, от Швейцарии он пропустил достаточно курьёзную шайбу, но и неоднократно выручал команду.

«На Россию все настраиваются по-особенному, потому что мы самые сильные»

— Тот факт, что России удаётся набирать очки даже в неудачно складывающихся матчах свидетельствует о наличии у подопечных Брагина характера?

— В сборной собраны лидеры по духу, которые были таковыми и в своих командах. Речь о Сергее Толчинском, который во встрече с Швейцарией набрал три балла за результативность; выполняющем огромный объём черновой работы Карнаухове; Александре Барабанове, который на чемпионате мира отметился уже тремя голами. Они играют ведущие роли и дают результат.

— Постоянно прибавлять в концовках удаётся за счёт хорошей физической готовности?

— Скорее это говорит о том, что у нас есть характер. Ребята знают, чего хотят, и действуют правильно. Они выводят шайбу в чужую зону и атакуют. Конечно, случаются и ошибки. Пока сборная России играет достаточно надёжно и уверенно за исключением встречи со Словакией. Но подопечные Брагина сделали правильные выводы из данной неудачи: это чемпионат мира и расслабляться ни в коем случае нельзя. Как показывает турнир в Латвии, здесь каждый способен обыграть каждого. Кто бы мог подумать, что, например, белорусы уступят британцам? Но это произошло.

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— Тяжело на этом чемпионате мира приходится не только отечественной команде. У других топ-сборных проблем ещё больше. Это говорит скорее об их слабости на конкретном турнире или подравнявшемся уровне в целом?

— Конечно, сильнейшие команды приехали в Латвию не в лучших составах. Посмотрите, кого привезли на первенство планеты канадцы. При всё уважении к «Кленовым листьям», их ростер оставляет желать лучшего. Но опять же, это канадцы, которые всегда будут сражаться от первой до последней секунды. Поэтому расслабляться ни в коем случае нельзя.

— После победы над Швейцарией можно сказать, что россияне не упустят первое место в группе А?

— Для того, чтобы гарантировать себе лидерство, важно обыграть шведов в следующем матче. Во-первых, данное противостояние послужит в качестве репетиции плей-офф. Нельзя забывать, что скандинавов изначально считали одним из главных фаворитов турнира. Это очень хорошая команда, пусть она не слишком удачно стартовала. Опять же, все хотят обыграть Россию. Прекрасно знаю по себе: на отечественную команду все настраиваются по-особенному, потому что мы самые сильные. И это касается не только хоккея. Россия для всех — главный раздражитель.

— Какие у вас ожидания от игры с Швецией? С одной стороны, это топовый соперник. С другой, результаты на ЧМ «Тре Крунур» оставляют желать лучшего.

— Мы видим, как по ходу турнира они начинают потихоньку прибавлять. Скандинавы только недавно собрались вместе, а потому им понадобилось время на притирку. Это абсолютно нормально. У шведов очень серьёзная добротная команда, которая всегда хорошо двигается и катается. В матче с ними болельщики смогут понять, что Россию будет ждать в плей-офф.

— Стоит ли опасаться встречи с Канадой уже в четвертьфинале?

— Конечно. Ещё раз повторюсь, это канадцы, которые будут от начала и до конца сражаться на льду. А Россия для них с советских времён — максимальный раздражитель. Поэтому готовиться к сопернику нужно максимально качественно. В четвертьфинале лучше с ними не встречаться? Это хоккей. Тут никогда не знаешь, с кем будет удобнее. Нужно просто выходить и одерживать победу.

«У сборной России отличная возможность занять первое место»

— Сборную России на первенстве планеты можно назвать скорее не командой звёзд, а командой-звездой?

— Так и должно быть. В хорошем коллективе каждый знает свою задачу, понимает, куда нужно двигаться и как действовать в той или иной ситуации. Поверьте мне, если команда будет оставаться единой на протяжении всего чемпионата, если хоккеисты, тренеры и персонал станут одним кулаком, то она станет непобедимой. Мы это проходили на своём опыте. От подобного единения зависит очень многое. Если же все будут пытаться решить задачу по одиночке или разобьются по группам — результата не ждите.

— Сейчас сборная России является «единым кулаком»?

— Важно, что подъедут звёзды из НХЛ, тот же Сергей Бобровский. Он прекрасно знает, что такое побеждать на чемпионатах мира. Хватает в команде и других опытных хоккеистов. Думаю, мы движемся в правильном направлении. Надеюсь, результат будет соответствующим.

— Так ли Бобровский жизненно необходим, учитывая наличие разыгравшегося Самонова?

— Сергей — супервратарь. Да, у него не всё получилось в этом сезоне, но Бобровский всё-таки сменил команду. Однозначно он станет первым номером сборной, иначе зачем его приглашали. Хотя тренеры должны посмотреть на его состояние, всё же Сергей несколько дней не занимался. В принципе усиление вратарской линии прогнозировалось. Оборона находится на очень приличном уровне. В атаке поможет Владимир Тарасенко. Это признанный голеадор с потрясающим броском, который умеет и любит забивать. Причём он отрабатывает как в чужой зоне, так и в своей.

— Но хоккеистам ведь очень непросто приезжать на ЧМ из-за океана, учитывая коронавирусные ограничения.

— Это действительно большая проблема. Ведь как было раньше — в Квебек мы прилетели заранее и начали готовиться к турниру, а ребята из НХЛ просто приехали из других городов Северной Америки. А здесь игрокам требуется время. Как показывает нынешний ЧМ, для многих адаптация складывается непросто. Надеюсь, у наших ребят всё будет нормально, всё же они достаточно молоды.

— Насколько сейчас россиянам необходимо усиление из НХЛ и не нарушит ли приезд звёзд из-за океана «химию»?

— Как я уже говорил, всё дело в команде и лидерах сборной, в том, как они будут строить коллектив. Тут без разницы, где ты играешь, в КХЛ или НХЛ. Каждый должен наплевать на личные амбиции и выполнять то, что от него требует тренерский штаб. Если конкурент сильнее тебя, то он играет, и это абсолютно нормально.

— Можно ли после вызова Бобровского называть нашу команду самой сильной на ЧМ?

— В принципе её считали одним из главных претендентов на победу изначально. По уровню мастерства и подбору исполнителей сомнений в этом не было. Можно ли будет считать любой другой результат кроме чемпионства неудачей? Даже медаль — большое дело. Поймите, далеко не каждому хоккеисту дано приехать на ЧМ и подняться там в тройку лучших. Сейчас у сборной России отличная возможность занять первое место впервые с 2014-го, но здесь можно вспомнить домашнее первенство, на который мы собрали дрим-тим и вынуждены были довольствоваться бронзой. Хотя, конечно, всегда нужно стремиться становиться лучшими.