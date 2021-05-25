«Проблемы создаём себе сами»: Каменский и Кожевников о поражении от Словакии и игре сборной России на ЧМ-2021 по хоккею

К поражению сборной России от Словакии на групповом этапе чемпионата мира по хоккею не стоит относиться слишком серьёзно, заявил в интервью RT двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. По его словам, оно даже может пойти команде на пользу. В свою очередь, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский посетовал, что подопечные Валерия Брагина должным образом не настроились на встречу со словаками. Также он высказался о вратарской проблеме в российской команде и призвал защитников отрабатывать до конца в каждом эпизоде.

«У сборной России очень сильный состав, но я не могу никого назвать фаворитом»

Сборная России стартовала на чемпионате мира по хоккею в Латвии с двух побед. Отечественная команда обыграла Чехию (4:3) и Великобританию (7:1). Однако в понедельник подопечные Валерия Брагина допустили первую осечку, уступив Словакии — 1:3. По мнению обладателя Кубка Стэнли Валерия Каменского, россияне изначально вышли на лёд с желанием взять верх «малой кровью». Он призвал игроков впредь максимально настраиваться на каждую встречу и дорабатывать до конца во всех эпизодах, чтобы самостоятельно не создавать себе проблемы.

— К каждому поражению следует относиться серьёзно и делать правильные выводы, чтобы больше не повторять таких ошибок. На мой взгляд, россияне явно не настроились на игру. Подумали, что сборную Словакии можно пройти малой кровью. Отсюда и результат. Не было настроя на победу, зато проскальзывало желание решить задачу как можно легче. А нынешний чемпионат мира наглядно всем показывает: лёгких побед не бывает.

— Какие моменты в игре отечественной команды вызвали у вас тревогу?

— Я бы не сказал, что у сборной России есть серьёзные проблемы в игре. Пожалуй, их мы создаём себе сами. Если мы не настраиваемся на матч должным образом, возникают сложности. Отсюда ненужные пропущенные шайбы. Соперник наказывает подопечных Валерия Брагина за расслабленность.

— Перед началом турнира очень много говорилось о вратарской проблеме команды.

— Поймите, на лёд выходит не только вратарь, но и защитники с нападающими. Все они должны помогать Александру Самонову, и тогда он сам начнёт показывать качественную игру. Валить всё на голкипера — самое лёгкое. Если ты видишь, что ему сложно — бросься под шайбу лишний раз. А так, откуда вратарю набраться уверенности?

К сожалению, отечественные хоккеисты далеко не всегда отрабатывают до конца каждый эпизод. Но главные матчи ещё впереди. Хорошо, что есть время собраться. Поражение от словаков в каком-то плане способно пойти нашим ребятам на пользу. Оно должно как следует встряхнуть их и послужить уроком: на любой матч нужно выходить как на последний.

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— Приезд в расположение коллектива Ильи Самсонова из «Вашингтона» решит вратарский вопрос?

— Разумеется, его прибытие придаст сборной уверенности, но только в том случае, если защитники будут каждый эпизод отрабатывать до конца. Если этого не будет — проблема останется.

— Не кажется ли вам, что на отечественной команде лежит особая ответственность, поскольку соперники не обладают таким подбором исполнителей?

— Да, у сборной России очень сильный состав, но я не могу никого на этом турнире назвать фаворитом. Вы сами видите, что здесь проиграть может каждый. Явных номеров один нет. Зато приехало много хороших команд.

— Разве наличие Самсонова, Орлова и Тарасенко не возвысит коллектив Брагина над остальными?

— Посмотрим, что они покажут в Латвии. Мы же не видели ребят в деле. Для того, чтобы делать выводы, должна пройти хотя бы пара встреч.

— Что в игре команды на чемпионате приятно удивило вас?

— В первом матче с чехами сборная России продемонстрировала запредельный настрой. Она показала, как нужно сражаться от первой до последней минуты и вырвала победу за 19 секунд до финальной сирены. То есть мы прекрасно знаем, что характер у ребят есть, просто его нужно проявлять в каждой встрече. А команда у нас очень мастеровитая. Плюс, сейчас подъедут Самсонов, Орлов и Тарасенко. Но побеждает коллектив, а не отдельные хоккеисты.

— В этом году в составе сборной очень много дебютантов ЧМ. Как это влияет на команду?

— Не думаю, что данный момент негативно сказывается на игре команды. Их же пригласили на ЧМ по заслугам. Напротив, ребята хотят себя проявить и должны в постоянно показывать максимум, чтобы оправдать доверие тренерского штаба.

«Не нужно нагнетать панику на ровном месте»

А вот двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оказался настроен куда более оптимистично. Он отказался назвать поражение от Словакии провалом и подчеркнул, что от сборной России в Риге не стоит ждать побед абсолютно во всех встречах.

— Не надо серьёзно относиться к этой осечке. Россияне нормально играли, но не всё получилось. Турнир длинный, впереди полно встреч. Нужно спокойно готовиться к противостоянию с Данией. Невозможно весь чемпионат мира пройти без осечек и провалов. Посмотрите, канадцы на этом первенстве планеты вообще потерпели три поражения подряд, шведы — два. Очки теряют все. Поэтому никакой трагедии нет.

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— Какие выводы нужно сделать штабу Брагина, чтобы впредь не допускать таких провалов?

— Я бы не назвал игру сборной России со Словакией провалом. Просто не сложилось. Так бывает. Вообще чехи и словаки исторически попортили нам немало крови на чемпионатах мира. Недонастрой? Не забывайте, что Брагин в преддверии встречи остался сразу без двух нападающих — Константина Окулова и Михаила Григоренко. Это, конечно, тоже сказалось. Того же Григоренко не хватило, он мог помочь сборной. Это форвард очень высокого уровня, который классно усиливает звенья, хотя один человек в хоккее решает немногое. Думаю, в среду с Данией на лёд выйдет совсем другая команда.

— Игра какой линии по итогам первых трёх матчей оставила у вас наибольшие вопросы?

— Не могу сказать, что в действиях сборной России меня что-либо тревожит, тем более, сейчас в расположение команды приедут Самсонов, Орлов и Тарасенко. Безусловно, у нас отличный состав, но это не значит, что коллектив Брагина обязан выигрывать все десять матчей. Поймите, хоккей в последние годы сильно поменялся, мир изменился. Вот когда не попадём в финал, тогда будем устраивать трагедию. На мой взгляд, даже здорово, что мы проиграли в начале турнира. Не нужно нагнетать панику на ровном месте.

— Не кажется ли вам, что защитники российской команды позволяют соперникам создавать слишком много моментов у своих ворот? Те же чехи и словаки нанесли немало бросков.

— У меня подобного впечатления нет. Да и Самонов действует не так плохо. В игре со словаками, например, в эпизодах с пропущенными шайбами он просто физически не мог спасти команду. На мой взгляд, Александр со своей задачей справляется, но сейчас в сборную приедет вратарь другого уровня — Самсонов. С ним проблема на последнем рубеже будут окончательно решена.