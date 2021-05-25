Фазель о скандале с флагом Белоруссии на ЧМ: это неприемлемо для IIHF

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал ситуацию со снятым на чемпионате мира в Риге красно-зелёным белорусским флагом, который был заменён на бело-красно-белый.

«Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо для нас. На арене мы не будем менять флаги. И мы попросим убрать флаги чемпионата мира и ИИХФ с тех позиций, где в Риге поменяли флаги», — цитирует Фазеля ТАСС.

23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, направлявшийся по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту Роман Протасевич, создатель Telegram-канала NEXTA, который освещал протесты против президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года, был задержан.

Ранее Андрей Назаров поделился мнением об инциденте с флагом Белоруссии на ЧМ-2021.