Фазель о скандале с флагом Белоруссии на ЧМ: это неприемлемо для IIHF

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал ситуацию со снятым на чемпионате мира в Риге красно-зелёным белорусским флагом, который был заменён на бело-красно-белый.
Фазель о скандале с флагом Белоруссии на ЧМ: это неприемлемо для IIHF
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«Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо для нас. На арене мы не будем менять флаги. И мы попросим убрать флаги чемпионата мира и ИИХФ с тех позиций, где в Риге поменяли флаги», — цитирует Фазеля ТАСС.

23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, направлявшийся по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту Роман Протасевич, создатель Telegram-канала NEXTA, который освещал протесты против президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года, был задержан. 

Ранее Андрей Назаров поделился мнением об инциденте с флагом Белоруссии на ЧМ-2021.

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