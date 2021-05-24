Назаров о снятом флаге Белоруссии на ЧМ по хоккею: латыши ведут себя как дети

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Известный тренер Андрей Назаров поделился мнением об инциденте со снятым на чемпионате мира по хоккею в Риге красно-зелёным белорусским флагом, который был заменён на бело-красно-белый.
Назаров о снятом флаге Белоруссии на ЧМ по хоккею: латыши ведут себя как дети
  • Reuters

«В Риге сняли белорусский флаг? Латыши ведут себя как маленькие дети в песочнице, у которых отобрали игрушку. Обиделись непонятно на что и больше не хотят пускать в свою песочницу», — цитирует Назарова «Чемпионат».

Он отметил, что в ситуации с приземлившимся в Минске самолётом важно то, что он приземлился именно на территории Белоруссии, а там находился разыскиваемый человек. По его мнению, задавать вопросы об инциденте нужно именно пилоту воздушного судна.

«Давайте отдадим разбирательство в этом деле на откуп международным компетентным органам. Но флаг Беларуси на крупном спортивном событии не имеет к этому инциденту никакого отношения», — добавил Назаров.

23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, направлявшийся по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту Роман Протасевич, создатель Telegram-канала NEXTA, который освещал протесты против президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года, был задержан. 

Ранее в Федерации хоккея Белоруссии заявили, что не будут сниматься с ЧМ из-за инцидента с флагом.

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